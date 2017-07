Video: kurg küsib luba tuppa tulekuks?

Perenaine Kairi Lass selgitas, et kureperel on pesas kolm poega ning sel ajal, kui ema poegadega pesas on, käib isakurg neil tihti terrassil. Kuigi osa tuttavaist naljatab, et käesolev suvi on nii külm, et isegi kured tahavad tuppa, teised jälel soovitavad põõsa alused üle vaadata, et äkki on kurg kedagi sinna jätnud, ei ole nad kurele siiski ust avanud.

"Arvame, et ta on meie peale kuri. See oli ju enne meie tulekut tema piirkond," arvab Lass.

Maja kerkis krundile eelmise aasta kevadel. "Enne seda oli samal krundil peopidamiseks katusealune, kus siis kurg kàis maast laeni akna taga samuti toksimas," lisas ta.

Kevadel sai maja valmis ning sellest ajast peale on kurg toksinud terrassi ukse taga. Esimene äratus on 4.30 paiku ja aeg-ajalt on perenaine sunnitud ukselt verd pühkima.

Kureperest on tal veidi kahjugi, sest ilmselt on see pesa majast umbes 100 meetri kaugusel põllul murdunud puu otsas olnud aastaid. "Kurg jalutab õuel ringi nagu omas kodus. Lilled talle ei meeldi, käib neid rapsimas, maha jätab endast suured kakalärakad," kirjeldab ta.

Lass tõdeb, et aeg-ajalt suudab kurg ka päris pahandust tekitada - näiteks toksis autole kriimud ning ta ei taha mõelda päevale, kui terve pesakond õuele tuleb.