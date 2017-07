Selgusid suurulukite küttimismahud

Põder

2017/2018 jahihooajal on Järvamaal põtrade küttimise miinimumkvoot 346 isendit. Kõige suurem miinimum on Väätsa jahipiirkonnas (26), kõige väiksem EPT jahipiirkonnas (6).

Jahindusnõukogu soovitab küttida põdrapulle ja –lehmasid võrdsel tasemel ehk üks pull ühe lehma kohta. Põdravasikate osakaal kütitud isendite seas tuleks hoida vahemikus 27-35%, et säilitada asurkonna normaalne uuenemine.

Vastavalt jahieeskirjale võib põtru küttida 15. septembrist 15. detsembrini, kusjuures 15.-30.septembrini võib küttida ainult põdrapulle.

Metssiga

Metssigade minimaalne küttimismaht on 70 isendit. Kõige suurem miinimum kehtestati Oisus ja Väätsal (10). Pooltes maakonna jahipiirkondades määrati miinimumiks üks siga. Neile võib jahti pidada aastaringselt.

Metskits

Minimaalne metskitsede küttimismaht Järvamaa 20 jahipiirkonna peale on 656 isendit. Kõige suurem minimaalne küttimismaht on Koigis, Allikul ja Kõrvemaal (51) ning madalaim miinimum on EPT-s (10).

Jahindusnõukogu soovitab sokkusid ja kitsesid küttida enam-vähem võrdselt ehk üks kits ühe soku kohta. Tallede osakaal küttimises soovitatakse jätta sõltuvalt piirkonnast vahemikku 35-45%.

Sokkusid võib küttida juuni algusest aasta lõpuni, kitsesid ja tallesid septembrist aasta lõpuni.

Punahirv

Punahirve võib sel hooajal küttida kõikides maakonna jahipiirkondades kvoodi ja struktuuri vabalt. Nende jahihooaeg kestab septembri algusest jaanuari lõpuni.