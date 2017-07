Kaks valimisliitu panevad seljad kokku

Koeru vallas kolmedel viimastel valimistel kandideerinud valimisliit Ühtne Koeru liitub sügiseste valimiste eel Suur-Järvamaa valimisliiduga eesmärgiga tugevdada valimisliitu ning suurendada võimalust moodustamaks Järvamaal maakonnasuurust omavalitsust.

Ühtse Koeru valimisliidu nimekirjas kolmedel viimastel valimistel kandideerinud ning ka volikogu esimees olnud Jaanus Murakase sõnul on pärast vabariigi valitsuse Koeru valla Järva valla külge sundliitmise otsust Koeru valla saatus lõpuks selge. „Kindlasti ei ole tekkiv Järva vald ja Koeru sundliitmine selle külge Koerule parim lahendus, kuid paraku midagi paremat selles faasis ei õnnestunud. Valimisliitude jõude ühendades püüame aga esimesel võimalusel teha vigade paranduse ning asuda läbi rääkima maakonnasuuruse omavalitsuse sünniks, mis on ilmselgelt parim lahendus kogu Järvamaale ning ka teenäitajaks kogu Eestis,“ sõnas Murakas.

Murakas kinnitas, et valimisliit ei poolda Koeru volikogu soovi minna valitsuse sundliitmise otsuse vastu uuesti kohtusse. „Igal asjal on lõpuks piir ja niisama oma jonni ajamisega oleme Koerule ja tulevasele Järva vallale juba niigi palju kahju tekitanud. 300 000 eurot ühinemistoetust juba kaotasime, nüüd oleme laskmas lendu tuhandeid eurosid kohtus käimisele, millel ei ole mitte mingisugust reaalselt positiivset lahendust Koerule. See vaidlemine saab asja ainult hullemaks teha ning süvendab iga päev pingeid nii Koerus endas kui ka teistes kogukondades, kellega Koeru sundliidetakse,“ lisas Murakas. Tema hinnangul on praegune kohati absurdini minev olukord päev-päevalt Koeru kogukonda kahjustamas.

Suur-Järvamaa valimisliidu asutaja maavanem Alo Aasma meelest on valimisliitude ühendamine samm lähemale maakonnasuurusele omavalitsusele, mis tagab selle, et uutes volikogudes on erakondade kõrval ka valimisliitude esindajaid, kellele kohaliku elu ja kogukonna areng on alati olulisemadki mistahes erakonna poliitilisest maailmavaatest. „Et oma sõnumit veelgi paremini kohale viia, võiksid ka teised Järvamaa valimisliidud arutada, kas ei oleks õigem jõudusid ühendada, sest ega riiklikult rahastavate erakondadega rinda pista kerge ole,“ märkis Aasma.

Valimisliidu Ühtne Koeru nimekirjas on viimastel kolmedel valimistel Koeru vallas kandideerinud 89 kandidaati, kellele valijad on andnud kokku 1591 häält. Nende aastate jooksul on valimisliidu ridadest valitud Koerule nii volikogu esimehi kui ka vallavanemaid.

Valimisliit Suur-Järvamaa soovib kohalikel valimistel minna välja oma nimekirjaga kõigis kolmes haldusreformi järgses Järvamaa omavalitsuses ning küsida valijatelt mandaati maakonnasuuruse omavalitsuse moodustamiseks Järvamaal.

Alo Aasma ütlust mööda võimaldaks 31 000 elaniku ja ligemale 35 miljoni euro suuruse eelarvega omavalitsus ühendada maakonna tugevaimad juhtimisoskused, parimad praktikad, inimesed ja rahalised vahendid kogu maakonna hüvanguks ning lõpetaks ära omavalitsuste omavahelise rivaalitsemise.