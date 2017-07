Südasuvi on parim aeg, et pere seltsis kaaluda, kus ja kuidas võiks laps alustada või jätkata oma kooliteed. Lapsevanemad tunnevad kõige paremini oma lapse võimeid, loomust ja eripära. Just nemad oskavad otsustada, missugune õpikeskkond on lapsele parim – kas rahvarohke linnakool või looduskeskne ja individuaalse lähenemisega maakool.