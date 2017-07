Üleskutse: tule oma kummalise tehnikaga killavoorile osalema

Üleskutse: kui on endal või tead kedagi, kellel on eelpoolkirjeldatud sõidukeid, siis asu ettevalmistusi tegema, et laupäeval, 5.augustil osaleda järjekordsel killavooril. Kui siiski ei leia sobilikku, siis võta julgesti ühendust Tuve Kärneriga, kas telefonitsi 5149485, meilitsi tuve@jjaani.ee või võta otse nööbist kinni ja palu endale vanatehnika varjupaigast mõni killavooriks paslik liikur. Sama kehtib ka kõiksuguse teabe vajamisel. Lisainfo!

Killavoor algab kl 12, keskväljakule kogunetakse alates kl 10st. Kl 13 ootab vanatehnika varjupaigas ees vanavaraturg, erinevad teematelgid ja kl 14 läheb osalejate autasustamiseks ning päev saab läbi kl 20 sealsamas varjupaigas algava simmaniga.