Meico Vettik läheb taas maailmameistrivõistlustele medalit püüdma

Järgmisel nädalal, 29.-30. juulil sõidetakse Tartu lähedal Haaslava vallas asuvas Lange motokeskuses selle aasta tähtsaim juunioride motokrossivõistlus – juunioride maailmameistrivõistlused. Võistlusklassideks on 65cc, 85cc ja 125cc. Eestlased on olnud varasemalt juunioride maailmameistrivõistlustel edukad, Tanel Leok, kes on võistluse patroon, on tulnud juunioride maailmameistriks kahel korral. Gert Krestinov on tulnud kahel korral hõbedale ja möödunud aastal tuli Meico Vettik 85cc klassis juunioride maailmameistrivõistlustel samuti hõbedale.

Meico Vettik on üks tänavuse Eesti juunioride koondise liikmetest ja kokku on Eesti juunioride koondises 18 sõitjat. Kokku tuleb Lange motokeskusesse aasta tähtsaimale võistlusele üle 200 sõitja enam kui 30 riigist.

Võistlus on heategevuslik, kogu sündmuse tulud lähevad läbi õnnetuse liikumispuude saanud laste toetuseks. Seda toetab ka kohapeal toimuv oksjon, kus läheb müüki tänaste motokrossi staaride ja ka värskete juunioride maailmameistrivõistluste sõiduvarustus.

Laupäeval, 29. juulil sõidetakse kvalifikatsioonid, pühapäeval, 30. juulil kõikide klasside kaks võistlussõitu, esimene start on kell 11.30 ja päeva viimane start on 16.10. Startide järjekord: 65cc, 85cc ja 125cc.