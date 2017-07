Pilk ajalukku

Järva Teataja küsimusele, kas on tõsi, et politsei ajas mootorratturit püssi paugutades taga ja tegi avarii, vastas Paide politseijaoskonna infojuht Kaire Kozlova jaatavalt ja lisas, et avalikkust nad sellest ei teavitanud, sest lootsid mootorratturi peagi kätte saada ja juhtunu alles siis avalikustada.

Kozlova ütles, et kõnealune vahejuhtum leidis aset möödunud nädala teisipäeval kell 00.54, kui politseisse helistas üks inimene ja teatas, et Paide linnas Lembitu pargis rallib ringi mootorratas. «Mootorrattur eiras kohale läinud patrulli peatumismärguandeid ja sõitis patrullautol eest ära,» selgitas Kozlova.

Ta ütles, et mõni hetk hiljem Laia ja Lembitu tänava ristmikul manööverdades tagurdas politseisõiduk vastu liiklusmärki, mille tulemusel purunes märgi kinnituspost ja kannatada sai politseisõiduki tagastange.

Kozlova kinnitas, et politseisõidukit juhtinud korravalvur oli kaine.

Samal ööl kell 03.40 märkas patrull mööda Pärnu tänavat haigla suunas liikumas sama mootorrattast ja andis sellele uuesti peatumismärguande, kuid juht ei peatunud taas, vaid lisas hoopis kiirust.

Kozlova ütles, et politsei asus mootorratast jälitama ja andis ka helisignaaliga peatumismärguande, mida mootorrattur samuti eiras. Tuleviku tänaval aeglustas mootorratas sõitu ja liikus üle haljasala, et jõuda Pärnu–Rakvere maanteele.

Et politseiautoga ei saanud haljasalal liikuda ja mootorrattur oli kiirust aeglustanud, asus üks politseinikest mootorratturit joostes jälitama ja tulistas õhku kolm hoiatuslasku. Mootorrattur ei peatunud ja sõitis mööda Rakvere–Sõmeru teed minema.

JÄRVA TEATAJA 24. JUULI 2007