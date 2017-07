Lastevanemate kogu ehk kaasamisest koolides

Ivi Kukk

õpetaja

Reaalsus on, et vanematel pole kujunenud harjumust kooliga tihedalt suhelda. Esimeses kooliastmes ollakse lapsele rohkem toeks, huvitutakse tema tegemistest ja aidatakse iseseisvaks saada. Iseseisvuse suurenedes väheneb vanema roll ja laps peab hakkama ise oma õppetöö eest vastutama. Loomulik, kuid mündi teine pool on see, et nii saab vanem ka vähem teavet õppetöö sisulise poole kohta.

Siin saabki aidata koostöö klassijuhatajaga, kelle ülesanne on luua selliseid ühiseid ettevõtmisi, mis annavad vanematele kindlustunde, et nad on koolis alati oodatud. Nende mõtteid tahetakse kuulda ja igapäevaseid tegevusi kavandades arvesse võtta. Kui koostöö sujub, on õpetajal kergem tööd teha. Vanemate aktiivne kaasatus mõjub positiivselt laste koolis hakkamasaamisele. Kaasatud vanemad on õpetajatega usaldusväärses partnerluses, huvituvad õppetööst, toetavad lapse arengut, panustavad koolis toimuvasse, annavad nõu ja teevad ka konstruktiivset kriitikat.

Seega on oluline, et koolis oleks kaasamise formaat, mis soodustaks juba esimesest klassist alates lastevanemate omavahelist tutvumist, toetaks püsivat suhtlemist ja võimalust tihedalt kooliga koos töötada. Seda ei saa teha ainult üks õpetaja oma klassiga.

Lisaks klassi tasandil tehtavale koostööle peaksid vanemad suhtlema omavahel ka kogu kooli ulatuses. Seda saaks saavutada koolide juurde loodavate lastevanemate kogude abil. Kogu võiksid moodustada klassidest valitud lastevanemate esindajad. Paide gümnaasiumis oleks selle suurus umbes 20 liiget.

Mis oleks lastevanemate kogu ülesanded? Lähtuda tuleb sellest, et kool on kogukonna ehk Paide elanike oma. Kogukonna huvides on olla koolis toimuvaga kursis otseseid kanaleid pidi.

Lastevanemate kogul oleks õigus ja kohustus kaasa rääkida õppetöös toimuvale nii korraldusliku kui ka sisulise poole pealt. Kogusse jõuaks iga klassi lastevanemate ettepanekud ja kriitika, kuidas saaks paremini lapsi õpetada. Kogu analüüsiks saadud teavet ja teeks ettepanekuid kooli juhtkonnale. Kogusse valitud esindajad annaks omakorda tagasisidet klassi vanematele, vahendades juhtkonnalt saadud infot.

Lastevanemate kogu esindajatel oleks õigus osaleda linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni töös, kui käsitletakse kooli puudutavaid küsimusi. Kogu kohustus oleks anda volikogule ka ülevaadet kooli vajadustest, võimalustest ja vajakajäämistest.

Millised nõudmised seaks koostöö vanematele?

Leian, et vanematel lasuv vastutus saaks olema tänasest suurem. Lastevanemate kogu pole mõeldud kellegi ego upitamiseks, vaid vanemad, kes kogusse kuuluvad, peaks olema hoolivad ja huvitatud kooli arengust. Neil peaks olema aega ning tahtmist panustada ja vastutada. Nad peaks aru saama, et õppimine ei koosne vaid hinnetest, vaid lapse terviklikust arengust.

Minu küsimus Paide lastevanematele ja kogukonnale on: «Kas olete valmis üheskoos panustama koolihariduse muutmisesse?»