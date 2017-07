Mobiilside kvaliteet paranes sadades asukohtades üle Eesti

Lisaks 150 uuele mobiiliside tugijaamale sai uuendatud kokku 136 tugijaama ning mahulaiendus toimus 134 tugijaamas. Kõige suuremad arendustööd toimusid Harjumaal, Pärnumaal, Tartumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Raplamaal. Järvamaale jagus 12 arendustööd.

Telia Eesti raadiovõrgu juhtivinsener Ermo Polma tõdes, et kuigi ettevõttel on Eestis parimat katvust ning kõrgemaid keskmisi alla- ja üleslaadimise kiiruseid pakkuv mobiilivõrk, toimub selle arendamine igapäevaselt. „Mobiilivõrk on nagu Tallinna linn, mis kunagi päriselt valmis ei saa, kuna ühest küljest areneb pidevalt tehnoloogia ning teiselt poolt kasvavad tarbitavad andmemahud.“