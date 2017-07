Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Riigikohus ei võtnud menetlusse Koeru valla kaebust, millega vald taotles halduskohtult valla sundliitmist puudutavate valitsuse määruste tühistamist ja esialgse õiguskaitse kohaldamist. Koeru vallavolikogu esimees Külvar Mand nimetas kohtu tööd pinnapealseks ja ei mõista, kuidas kohus nii tähtsaid otsuseid nii kiiresti lahendab. «Kui mina arstina oma tööd samamoodi teeksin, oleks palju suuremaid surnuaedu vaja,» sõnas ta. «Eesti vajab õigusüsteemi reformi.»



* Suur osa Paide tänavate remondist üle jäänud täitematerjalist veeti endise lihakombinaadi ligiduses asuva Pärnu jõe äärde. Keskkonnakaitsjad on tööd seisma pannud ja võimalik, et linn peab kruusa sealt minema vedama.



* Viimased ettevalmistused pühapäeval aset leidvaks avatud talude päevaks on täies hoos. Järvamaal avab uksed 11 talu: Retlas Elise Aed, Imaveres Sassi talu jaanalinnufarm, Nurga talu ja Eesti piimandusmuuseum, Käänu talu Päinurmes, Vaali külas Mäeotsa hobitalu, Kubja ürditalu Järva-Jaani vallas, Võsu talu Sääskülas, Jäägri villa Albus, Veteperes asuv Kassiaru talu ning Nõgese käsitöötalu Mustla külas.



* Ajal, mil väiksemad koolid õpilastest tühjaks jooksevad, on iga õppur arvel. Ometi ei taha paljud noored pärast põhikooli kodulähedasse gümnaasiumisse jääda ja otsustavad sageli hoopis mõne kaugema linnakooli kasuks. Järva Teataja vestles kolme noorega, kes läksid gümnaasiumiharidust omandama mõnda suuremasse linna.



* Roosna-Alliku vallas Tännapere külas elav pere on sel suvel pidanud ärkama hakkama päikesetõusul, kui terrassiuksele tuleb koputama valge-toonekurg. Perenaine Kairi Lass selgitas, et kureperel on pesas kolm poega ning sel ajal, kui ema poegadega pesas on, käib isaslind neil tihti terrassil. Kuigi osa tuttavaist naljatab, et selle aasta suvi on nii külm, et isegi toonekured tahavad tuppa, teised jälle soovitavad põõsaste alused üle vaadata, et äkki on toonekurg kedagi sinna jätnud, pole nad linnule siiski ust avanud.



* Augustis kaovad tavaantenniga tasuta telekanaleid vaatavate inimeste televiisoritest Kanal 2 ja TV3. Seniste telerivaatamisharjumuste jätkamiseks tuleks vaadata endale uus teleoperaator.



* Albu rahvamajas toimus laupäeval XV Albu Cup ja seda 70 tõstja osavõtul. Klubide arvestuses tulid võõrustajad esimeseks.