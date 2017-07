Paide noormees näitas uues kardiklassis head minekut

Martini ema Eda Leotoots selgitas, et Martin sõidab tänavu esimest aastat KZ2 kardiklassist ning poodiumikohti nad seetõttu käimasolevalt hooajalt loota ei osanud.

Tegemist on klassiga, kus lööb etapiti kaasa tavaliselt kümmekond kuni paarteist sõitjat ning 15aastane Martin Leotoots on seal üks noorimaid. Sel põhjusel seadsid Leotootsid esmaeesmärgiks tulla uues võistlusklassis toime ja pidada tasavägised sõidud lõpuni vastu. „Varasemad etapid pole meil tänavu sedavõrd hästi läinud ei ole. Seda olulisemad on meie jaoks võidetud kolmandad kohad,” lisas Eda Leotoots.

Eesti meistrivõistluste arvestuses on Martin Leotoots kogunud 105 punkti, mis annab talle hetkeseisuga KZ2 klassis viienda koha ja seda 15 sõitja arvestuses.

Eesti meistrivõistlused jätkuvad augusti teises poole Põltsamaal. Hooaja lõpuni on jäänud veel kolm osavõistlust.