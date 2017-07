Väätsa vallas lammutatakse

Väätsa vald ostis Lõõlas Tamme kinnistul ja Kase kinnistul asuvad 12 korteriga elamud Pärnus tegutsevalt omanikfirmalt ühe euroga ära, et need lammutada. «Omanikul ei olnud enam ideid ja huvi nendega midagi teha ja need rikkusid ümbruskonna miljööd,» selgitas Väätsa valla ehitusnõunik Heigo Laaneoks.

Endiste hoonete kohal teostatakse haljastustööd ning plaanitakse rajada lastele liuväli.

Ka möödunud aastal tuleroaks langenud Piiumetsa mõisa kõrvalhoone kohal tehakse lammutus- ja haljastustööd ning koristatakse ära mõisa ümber laokil oleva põlenud puitmaterjali. «Plaan on edaspidi lasta kellelgi mõisa varemetesse teha korralik elamu või muu hoone, sest seinad on seal endiselt püsti, vaja lihtsalt katus peale panna ja sisetööd ära teha,» rääkis Laaneots.

Tööd lähevad kokku maksma 26 000 eurot, millest pool tuli Väätsa valla taskust, teine pool KredExilt saadud toetusest. Lammutus- ja haljastustööd kestavad juuli lõpuni.

Lisaks otsustas Väätsa Agro teha maatasa Väätsa alevikus asuva endise poe- ja kontorihoone, mille purustatud materjali vald 5000 euroga ära ostab. Nii sealt kui ka kahe kortermaja lammutusest saadud materjali kasutatakse aleviku paisjärve kõnniteede ja juurdepääsutee ehitusel alustäiteks.