Valgehobusemäe rattakrossirada võõrustab tähtsaid võistlusi ka tulevikus

Eesti Olümpiakrossi karikasari on üle-eestiline jalgrattakrosside võistlussari, mis koosneb 7 etapist ning vältab aprillist septembrini. Eesti Olümpiakrossi karikasarja formaat on klassikaline olümpiakross (ingl k. cross-country olympic) ehk XCO.

Olümpiakross märgib võistluse formaati, kus sõidetakse lühikesel 4-6 km pikkusel tehnilisel ringil ning raja läbimine nõuab võistlejatelt häid rattavalitsemise oskusi ning paneb proovile füüsilise suutlikuse.

Tegemist on kõige tähtsama maastikurattasõidu alaga maailmas – XCO-formaadis võidusõit on ainsa MTB alana kaasaegsete suveolümpiamängude kavas.

Esimest korda sõideti olümpial XCO-formaadis aastal 1996 Atlantas, kus stardis oli ka 27-aastane Alges Maasikmets. Esimese olümpiakulla võitis toona Bart Brentjens, Maasikmets pidi võistluse katkestama. Teist ja seni ka eestlastest viimast korda osales olümpiamängudel 2004 aastal Ateenas Sigvard Kukk, saavutades 45 lõpetaja seas 41. koha. Tegemist on ainukese tulemusega, mis on eestlastel maastikurattakrossis olümpiamängudelt saadud. Ükski Eesti naisrattur pole olümpiale

maastikukrossis kvalifitseerunud.

XCO kui võistlusformaat on Eestis olnud pikemat aega rahvamaratonide varjus. Samal ajal on tegemist maailmas ja ka Skandinaavias äärmiselt populaarse ja väärika alaga. Võistluste hea jälgitavuse ja meelelahutuslikkuse tõttu on ala ise väga atraktiivne ja kutsub publikut raja äärde sõitjatele kaasa elama.

Loodava sarja eesmärk ongi luua Eestisse konkurents ja tingimused maastikusõidu kuningliku ala

arenguks ning valmistada ette noori ja võimekaid poisse ja tüdrukuid edukateks startideks väljaspool Eestit.

Meeldetuletuseks olgu öeldud, et sel nädalavahetusel peetakse Järvamaal, Albu vallas, Mägede külas asuva Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse uuel rattakrossirajal Eesti meistrivõistlusi.

Lisainfo!