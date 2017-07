Järvamaale tuleb mitu Coopi kauplust

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul on seniste kaubamärkide ühendamise peamine eesmärk muuta tarbija jaoks arusaadavamaks, et Maksimarketid, Konsumid ning AjaO kauplused on tegelikult kõik üks ja seesama kaupluste perekond. „Ühine Coopi nime kasutamine kauplustel muudab meid tarbija silmis kindlasti nähtavamaks ja läbi selle turul veelgi tugevamaks,“ ütles Vihand.

Coopi hüpermarketeid jääb tähistama laiend Maksimarket ja supermarketeid laiend Konsum ehk siis Coop Maksimarket ja Coop Konsum. Väikepoodide ketimärgi AjaO kasutamine lõpetatakse ning selle asemel saavad kauplused nime asukoha järgi, näiteks Coop Leisi kauplus.

Nimevahetus kaupluste fassaadidel viiakse läbi järk-järgult vastavalt kaupluste varasematele renoveerimisplaanidele. Vihandi sõnul annab poolteist aastat kestev üleminekuperiood tarbijatele ühelt poolt aega uue kaubamärgiga harjumiseks ning teisest küljest aitab see vältida tarbetult suurt operatiivkulu. ​