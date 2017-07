Toitumisnõustaja sõnutsi on laste toitumisharjumuste väljakujunemisel väga oluline roll sellel, mida lapsena söönud ollakse.

Toitumisnõustaja Teele Teder ütleb, et oma last poolfabrikaatidega toitvatel ja seetõttu ülekaaluliste laste vanematel ei maksa end lohutada mõttega, et küll ajaga kaal ise normi läheb. Tõenäoliselt seda ei juhtu.