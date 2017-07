Kui juuni lõpus selgus, et Järvamaal on tööd pakkuda lausa kolmele haridusasutuse juhile, siis praegu on kolmest koolist kaks direktorid leidnud ning need alustavad augustis tööd. Paide valla lasteaed-algkool aga konkursil direktorit ei leidnudki.