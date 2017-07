Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Pole liialdus öelda, et maist oktoobrini astub Valgehobusemäel tegutsev suusa- ja puhkeskus suuri samme talispordimekast suviseks tegevuskeskuseks saamise suunas. Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse teise etapi arendus- ja ehitustööd tähendavad, et alates mai algusest annab keskuses tooni erinev rasketehnika, seal asjatavad ringi ehitusfirmade töömehed ja kõike seda püüab ohjata keskuse juhataja Kalju Kertsmik. Tegu on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist toetust saanud projektiga. 2008. aastal valminud Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse arendamise II etappi toetati 1,2 miljoni euroga.



* Türi vallas Poaka külas Sepa talus üürgab raadio metsa ääres öösel ja päeval ja mitte seepärast, et peremees Peedo Läll ei suudaks ilma uudiste ja muusikata elada, vaid sedasi peletab ta eemale karusid.



* Kui juuni lõpus selgus, et Järvamaal on tööd pakkuda lausa kolmele haridusasutuse juhile, siis praegu on kolmest koolist kaks direktorid leidnud ning need alustavad augustis tööd. Paide valla lasteaed-algkool aga konkursil direktorit ei leidnudki. Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann rõõmustas, et neil õnnestus leida direktor nii Türi toimetulekukoolile kui ka ühisgümnaasiumile. Kui Türi toimetulekukooli asub 19. augustist juhtima Andres Tšumakov, siis 21. augustist on esimene tööpäev Türi ühisgümnaasiumi direktorina Anneli Eesmaal.



* Albu vallavalitsuses allkirjastati leping, mille järgi hakkab järgmisel neljal aastal Albu toiduaida ruumides tegutsema kohalik ettevõte Tanksemäe Saffer. Albu vallavanem Tiina Oraste põhjendas otsust anda hoone eraettevõtja kätesse sellega, et kohalik toitlustamine ei peaks olema valla ülesanne ning nõnda valitses ebavõrdne konkurents siinsete ettevõtjate suhtes.



* Mai lõpus maadluses Põhjamaade meistriks tulnud Marta Pajula (16) tahab saada professionaalseks maadlejaks. Noor Ambla valla tüdruk pole eesmärkidega tagasihoidlik ning loodab ühel päeval olümpiamängudel võistelda.



* Eelmise nädala lõpul avati Paide kesklinna ringristmik inimestele ning arvamusfestivali ja linnavalitsuse koostöös sai alast mitmekesiste võimalustega linnaväljak – ruumikuluka ja autode valitsetud ringtee asemel saab seal praegu erinevates elutubades aega veeta, sporti harrastada või välikontoris veidi lahedamalt suvetööd teha. Töötada avatud kontoris kas sobib inimesele või siis mitte. Sama kehtib ka välikontori puhul, vahe on ainult selles, et õuekontoris ei helise telefonid ega pahise konditsioneer. Ei saa tahtmatult osa kolleegide telefonikõnest kellegagi, kes kurdab ootamatute teetööde, saamata jäänud ajalehe või veel mõne kolmanda olulise mure üle.

Aga müra on õueski omajagu: autod, mööda kõndiv lärmakas teismeliste kamp, kuskil nutab vankris beebi. Aga see selleks. Number üks ehk kõige olulisem tegur on ju hoopis ilm. Ja seda pigem pole. Võis siis õigemini öeldes – suve pole. Siiski võtan esmaspäeval sülearvuti koti kaenlasse ja sätin toimetusest minema.



* Noore neiu elu muutus päevapealt, kui ta tosina aasta eest haiglaseinte vahele sattus. Selgus, et terve ülejäänud elu saadab teda ravimatu haigus, mille ohjamiseks peab ta end iga päev süstaldega torkima hakkama.

Andra Lepper (22) oli sel 2005. aasta novembrikuu päeval kümneaastane. Tüdruk ei teadnud siis veel, mida tähendab tal äsja diagnoositud diabeet ja kuidas see ta elukorraldust muudab.