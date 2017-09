Mis on Eesti mõistes kohalik toit?

Inimesed huvituvad üha enam oma toidukorvi päritolust ja see on hoogustanud kohaliku toidu liikumist arenenud riikides. Eestlasedki eelistavad kodumaal valmistatud tooteid, nii kinnitavad meie uuringud. Eesti väikest pindala silmas pidades tekib küsimus: mis ikkagi on kohalik?