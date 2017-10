Väärikas eas autojuhte oodatakse koolitusele

Maanteeamet ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas ütles, et sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Võrus, Pärnus, Tartus, Tallinnas ja ka eelmisel aastal Paides ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasisidest on selgunud, et taolised praktilised infopäevad on väga hästi vastu võetud ja võiksid sama hoogsalt jätkuda. Koolituse eesmärk on julgustada vanemaealist autojuhti.

Koolitus toimub 9. oktoobril kell 10 Järvamaa keskraamatukogu konverentsisaalis (Lai 33, Paide). Osalema ootame vähemalt 60aastaseid iganädalaselt autot juhtivaid mootorsõidukijuhte, kellel on B-kategooria juhtimisõigus, kehtiv tervisetõend. Koolitusgrupi suuruseks on 20 inimest. Koolitusel osalemiseks kirjutada aadressil jol@jarva.ee või helistada numbrile: tel 385 1382 hiljemalt 6. oktoobril.

Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja sõidutundidest. Teoreetiline osa kestab kuus akadeemilist tundi. Aastaid autojuhte koolitanud Toivo ja Jana Õnneleid Õnneleid Liikluskoolist annavad ülevaate Eesti liiklusolukorrast, selgitavad liiklusõnnetuste põhjuseid, räägivad suurematest muudatustest Liiklusseaduses ning igapäevastest autosõitudest ja sellega kaasnevatest võimalikest riskidest.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kardiokirurgia osakonna intensiivraviõde Liia Raud räägib eaka autojuhi tervisest ja ravimite kõrvalnähtudest ja ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt.

Praktilises osas on iga koolitatava kohta ette nähtud kaks akadeemilist tundi. Sõiduõppes pööratakse tähelepanu ka säästlikule sõiduviisile ning soovi korral läbitakse koos spetsialistiga raskestimõistetavaid ristmikke jms. Õppesõidu saab kokku leppida teooriakoolitusel ja need viiakse läbi koolitusele järgnevatel päevadel.