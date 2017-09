Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Odava hinnaga kortereid Paides ja Türil enam müügil polegi, sest neid ostavad kokku kinnisvaraettevõtjad ja korrastatud majades on korteri hinnad kohe vähemalt 20 protsenti kallimad.



* Pühapäeval kuulutati Eesti parimaks mahetooteks Järvamaal tegutseva SirLoin OÜ verivorstid, mis hindajate meelest peaksid jõuluajal olema ka nõudlikema sööja maitse järele. Osaühingu SirLoin juhataja Lauri Bobrovski sõnas, et edu mahetoodete konkursil oli meeldiv üllatus. «Ehkki oma Vinnuka liha ja viineritega oleme osalenud ka eelmistel aastatel ning Vinnukas on samal konkursil ka tunnustust pälvinud,» lisas ta. Mõte võistelda just verivorstidega tuli Bobrovskil eelmisel aastal õnnestunud uudistootest. «Nii mulle endale kui ka Koeru kandi mekkijatele need meeldisid ning see andis julgust pakkuda verivorste ka mahetoodete konkursi hindajatele,» lausus ta.



* Kuidas olla edukas moosivõitlusel, mille oled kolm korda juba võitnud? See on Koigi valla perenaise hästi hoitud saladus. Källomäe talu perenaine Jana Olesk, kelle kommimoosi hindajad laupäeval Koigi moosilaadal jälle parimaks kuulutasid, jääb ise pigem tagasihoidlikuks ega oska esiotsa öeldagi, kuidas siis sel korral jälle nii. «Ma ei tea jah, jälle läks kuidagi nii,» sõnab ta.

Kui aga meenutada tema eelmiste aastate võidumoose, siis selgub, et neis on üks oluline ühine komponent – õun.



* Järvamaa haigla on juba mõnda aega täielikult suitsuvaba, mis tähendab, et majas puuduvad suitsuruumid ja ka haiglaravil viibijaid julgustatakse suitsuvaba elu alustama.

Peaarst Andres Müürsepp täpsustab, et haigla territooriumil on suitsetada lubatud vaid hoovipealses väikses ruumis, kuid sinna minek on tehtud tõeliselt ebamugavaks – talvel tuleb ikka jope selga panna. Müürseppa rõõmustab, et suitsuvaba aeg haiglas on kaasa aidanud tervisliku eluviisi levikule töötajate seas. "Ühe käe sõrmedel võin loetleda neid, kes on suitsetamisest täielikult loobunud, vähemalt sama palju on neid, kes on hakanud suitsetama oluliselt harvem," täpsustab ta.



* 1. oktoober on 36. Paide-Türi rahvajooksu päev. Korraldajad loodavad jälle vastuvoolu ujuda ehk maakonna elanike arvu kahanemise kiuste jooksjate hulka kasvatada.

Paide-Türi rahvajooksu projektijuht Urmas Jõgi ütles, et üldistatult öeldes tuleb ka seekordne jooks tavapärases võtmes. Muutusi on samuti, kuid need on ennekõike seotud vahepeal tehtud teetöödega. «Pärnu tänav on uue asfaltkatte all ja see teeb jooksu algusosa kindlasti sujuvamaks. Ehitusmeestega oli meil väga hea dialoog ning suuremad tööd on tehtud,» selgitas Jõgi. «Teisalt on Reopalu ringristmik ehitatud teistmoodi ning see on tõsine turvakatsumus. Kui inimesed jooksevad, siis nad väga palju oma jalgade ette ei vaata ning kui uuel ringristmikul püüda lõigata, jooksevad sportijad turvasaarekestesse sisse. Murelikuks teevad just saarekeste kõrged äärekivid. Eks peame püüdma seda jooksjate massi aedadega suunata.»