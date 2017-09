Kultuuritöötaja miinimumpalk tõuseb 1150 euroni

Kultuuritöötajate palgapoliitika eesmärgid on riigikogu sõnastanud 2014. aastal vastu võetud „Kultuuripoliitika põhialustes aastani 2020“. Selle järgi peavad kõrgharidusega kultuuritöötajate sissetulekud täistööaja korral jõudma aastaks 2020 Eesti keskmise palgani.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul näitab viimasel kolmel aastal saavutatud oluline palgatõus, et valitsus väärtustab kultuuritöötajaid. „Oleme pidanud oluliseks investeerida raha eelkõige inimestesse, kelle igapäevatöö on seotud kultuuri loomise või elamuste pakkumisega. Kolme aastaga oleme suutnud tõsta miinimumpalga 731 eurolt 1150 eurole ehk 419 euro jagu. Samas tempos jätkates saavutame kokkulepitud ajaks kultuuritöötajate miinimumpalga eesmärgi,“ selgitas Saar.

Kultuuriministeeriumi ettepaneku järgi suurendatakse 7,5 protsenti ka nende kultuurivaldkonnas töötavate inimeste palgafondi, kes on tugipersonal või kõrgharidusega kultuuritöötajad, kelle sissetulekud ületavad brutotöötasu alammäära. „Palgafondi märkimisväärne tõus võimaldab tõsta ka nende palkasid, kelle töötasu on üle brutotasu alammäära, ning premeerida tublimaid. See, kuidas lisanduvate palgafondi rahajaotus igas kultuuriasutuses toimub, on nende juhtide otsustada,“ lisas Saar.

Kultuuriminister andis ülevaate palgatõusust kultuuriministeeriumi valitsemisala riigiasutuste juhtidele, sihtasutuse, avalik-õiguslike institutsioonide juhtidele ning teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni TALO esindajatele.