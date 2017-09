Eesti Laul saab 10-aastaseks! Konkurss on avatud!

Laulude esitamise tähtaeg on 1. november kell 15, aga juba täna saab oma laulu tuua Gonsiori 27 telemaja valvelauda.

“Kõik on oodatud! Pole vahet, kas sa oled juba kogenud tegija või seni ainult sahtlisse kirjutanud. Peaasi et tood laulu, mis jutustab 180 sekundiga midagi unikaalset, ainult sinule omast,” räägib Eesti Laulu produtsent Mart Normet. "Eesti Laulu mõte ongi selles, et kõik artistid ja kollektiivid oleksid julgelt oma nägu. Nii ongi Eesti Laul üks suur Eesti muusika pidu!”

Üks muusika autor või autorite kollektiiv võib osaleda Eesti Laul 2018 konkursil kuni kolme lauluga. Samuti tohib üks artist esitada eelžüriile kuulamiseks maksimaalselt kolm laulu. Ja nagu ikka – laulu pikkus ei tohi ületada kolme minutit.

Ka sel korral tohib laulukirjutamisse kaasata välisautoreid – kuid vähemalt pooled laululoojatest peavad olema Eesti kodanikud või residendid.

Nii viis kui sõnad peavad olema uued – see tähendab avalikult mitte kõlanud enne 1. septembrit 2017.

Laul tuleb telemajja toimetada mälupulgal. Lisaks laulule ootame mälupulgal ankeete loo autorite ja esitajate kohta, samuti esitaja fotosid ning lühibiograafiat, kus on välja toodud artisti esinemiskogemus laval ning televisioonis.

Eesti Laulu täismahus reglemendi ja osalemiseks vajalikud ankeedid leiad Eesti Laulu ametlikult koduleheküljelt

Poolfinaalidesse pääsenud laulud avalikustatakse ERR portaalis ülekantavates veebisaadetes 19. ja 20. detsembril. Eesti Laul 2018 poolfinaalid toimuvad 10. ja 17. veebruaril.

Eesti Laul 2018 finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 3. märtsil.

Eesti Laul 2018 võitja sõidab Eestit esindama Portugali pealinna Lissaboni, kus toimub selleaastane Eurovisiooni lauluvõistlus.