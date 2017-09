Põhikooli õpetaja jõudis parimate klassijuhatajate sekka

Haridus-ja teadusministeerium andis teada, et tänavu esitati tunnustamiseks kandidaate 1206 korral, mis on koguni veerandi võrra möödunud aastast enam. Kandidaate oli kõigil võimalik esitada üheteistkümnes kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud, suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja haridusasutuse aasta tegu. Parimatest parimate väljaselgitamiseks tegid tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel üleriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad.

Aasta klassijuhataja nominent on Evely Siimsoo Türi Põhikoolist, kelle kohta esitatud iseloomustuse kohaselt on ta sõbralik kolleeg, hea meeskonnakaaslane ning loov, ettevõtlik ja oma õpilastesse väga kiindunud klassijuhataja. "Ta organiseerib neile silmaringi avardamiseks aktiivselt väljasõite ja teatrikülastusi, lõimides õppekäike eri ainetega. Ta hindab õpilasi kui koostööpartnereid, kellega koos avastada maailma," iseloomustavad kolleegid.

7c klassi juhataja on käinud oma klassiga Põltsamaal maisilabürindis, Tartus Ahhaa-keskuses, Viljandis restoranis (lauaetiketti õppimas), Rakveres teatris („Oskar ja Roosamamma. Kirjad jumalale“), Tallinnas tervishoiumuuseumis ja Bastioni käikudes, Palamusel ja Särghaual ning kodukoha ettevõtetes. Klass on osalenud Paide-Türi rahvajooksul ning suitsuprii klassi küünlaümbriste kogumise kampaanias. Klassijuhataja tunnis on külas käinud Paide Noortekabineti töötaja, noorsoopolitseinik ja oma elukutset tutvustavad lapsevanemad.

Õpetaja Siimsoo on kirglik looduses liikuja ja seda kirge annab ta edasi ka oma klassile. Igal õppeaastal on tehtud matku ja väljasõite loodusesse: Võrtsjärve ääres asuvasse limnoloogiakeskusesse, Kabli RMK keskusesse, Prangli saarele, ühendades need orienteerumise või rattamatkaga. Lisaks on ta suutnud terve klassi panna teatrit armastama. Tema eesmärk on näidata ja käia võimalikult erinevates Eestimaa teatrites ja alati on terve klass nõus kaasa tulema. 6. klassi lõpus toimus teatriõhtu, kus klassist moodustati kolm meeskonda, kes kirjutasid näidendi, lavastasid selle, kujundasid kava ja esitasid ühisel kohvikustiilis klassiõhtul tulemuse lapsevanematele.

Inglise keele õpetajana õpetab ta õpilasi eesmärke seadma ja ennast analüüsima: iga hindelise töö järel nõuab õpilaselt eneseanalüüsi, mis tal õnnestus ja mis mitte, mida oleks pidanud teisiti tegema. Iga trimestri alguses tuleb kirja panna eesmärgid ning trimestri lõpus analüüsida, kuidas õnnestus nende saavutamine. Ta pooldab meeskonnatööd ning on oma klassiga osalenud ka rahvusvahelises projektis. Õpilastel on oma blogi, kuhu nad kirjutavad ja lisavad pilte ühistest tegevustest, õpetaja jagab oma kogemusi ja teadmisi teistega kooli kodulehel ning õpetajate konverentsil.

Õpetaja Siimsoo klass on ühtehoidev ja aktiivne, võtab alati osa kõigist ülekoolilistest üritustest ja tunneb koolis käimisest rõõmu. Õpetaja motivatsioonikirja alusel programmi „Hooliv klass“ valituna said nad osaleda kahepäevases koostööd ja hoolivust testivas laagriprogrammis Kloogal, mis oli nende sõnul ühed vahvamad koolipäevad. Üksteise hoidmine, sõbralikkus ja koostöö on selle klassi ja õpetaja moto. Klassijuhataja on suutnud luua ühtse, toreda ja võimeka seltskonna. Üks tema juhitava 7c klassi õpilane on öelnud: „Meil on nagu üks suur pere, on tunne, et mul on 18 õde ja venda.“

Õpetaja Siimsoo on õpilastele eeskujuks, sest ta peab kinni kokkulepetest ja oskab ka oma vigu tunnistada, on agar uute teadmiste omandaja koolitustel ja ka iseõppija ning arvestab õpilaste individuaalseid omadusi. Samuti on ta pälvinud lapsevanemate usalduse.

Tiitlisaajad selguvad 7. oktoobril Pärnu kontserdimajas toimuva Aasta Õpetaja auhinnagalal "Eestimaa õpib ja tänab", otseülekande laureaatide pidulikust tunnustamisest teeb ka Eesti Televisioon.