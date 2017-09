Nii pikk nimekiri! Paide linn tänab kodanikke

Sel aastal pälvib linna tänukirja 30 inimest, lisaks kolm asutust või omavalitsust. Nimekiri!

Linnapea Siret Pihelgase sõnul on inimesi, kes südamega linnaellu panustavad, väga palju. "Juba see pikk nimekiri näitab, kui palju on meil neid, kes teevad asju südamega, sageli vabatahtlikult ning soovist midagi head linna heaks korda saata. See on vähim tänu, mida saame anda!"

Tänukirjad antakse üle linna 726. sünnipäeva kontsertaktusel 30. septembril Paide Kultuurikeskuses.