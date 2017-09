Kui Laupa koolis kostab klassist suupillihelisid, ei tähenda see, et parasjagu on pooleli muusikatund. Ja kui õpilased käivad koridoris ringi, näpud võidumärgi sümbolina püsti, pole see omavaheline nali. Nii suupill kui ka käemärgid on osa VEPA käitumismängust.