Pilk ajalukku

Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu tunnistas, et kui kauplusauto juures juhtub midagi sellist, mis nõuab juba suuremat remonti, siis ta enam kaubaringile ei sõida, vaid jääb aia äärde seisma.

Kas 20 aastat vana Mercedes-bussi saatuslik purunemine võib juhtuda homme või aasta pärast, ei oska keegi öelda.

Uibopuu selgitas, et uus kauplusauto maksab 4,6 miljonit krooni ja ühistu seda osta ei jaksa, sest rändkauplus on juba aastaid kahjumit toonud. «Kui ma teadlikult ettevõttele kahju põhjustan, võin selle eest koguni kinni minna,» lisas ta.

Uibopuu ütles, et otsib lahendusi. Käis sel nädalal isegi Järvamaa omavalitsusjuhtidele esinemas ja küsis, kas nemad oleksid nõus ostu toetama. «Ka uue bussiga teeniksime kahjumit edasi, kuid väiksema kahju suudaksime alla neelata,» sõnas ta.

Uibopuu kinnitas, et kauplusauto klientidele pole ta käega löönud ja loodab koos omavalitsusjuhtidega mingi väljapääsu ikka leida. «Kes ja kuidas seda tööd teeb, pole oluline, tähtis on, et inimesed saavad igapäevaleiva kätte.»

Uibopuu sõnas, et kui tema ameti maha paneks ja asemele asuks mõni ärimees, kes üksnes kasumit taga ajab, seisaks kauplusauto päevapealt.

Kauplusautoga 28 aastat mööda maakonda sõitnud Tiit Kull tunnistas, et keskmiselt läheb masin katki nädalas kaks korda. «Enne ülevaatust on alati põhjalikum remont, muidu ei saa ülevaatuselt läbi,» sõnas ta.

Vana bussi tunneb Kull nagu oma viit sõrme, tema meelest pole sõbra matusepäev enam kaugel. «Võib-olla on ta juba homme omadega õhtul, aga ehk peab veel aasta või paar vastu,» sõnas ta.

Kliente pole Kull kokku lugenud, laias laastus ostab kauplusautost oma igapäevaleiva pool tuhat inimest.

JÄRVA TEATAJA, 22. SEPTEMBER 2007