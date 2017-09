Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vallas asuv Estonia osaühing on viimase kahe ja poole miljoni eurose investeeringuga tuhandepealisse noorkarjalauta saanud loomakasvatuses justkui ringi täis, uues, viiendas farmis teevad inimese asemel tööd robotid.



* Eile Paides avatud Mini-Rimi kauplus suutis korda saata seda, mida ammu ükski pood pole suutnud. Poe avamist ootas sadakond inimest, sissepääsuks tuli pisut naabreid nügida ja kassajärjekorrad looklesid poe ühest otsast teise.



* Kolm nädalat tagasi andsid Järva valla tekke vastu sõdinud Koeru poliitikud teada, et kandideerivad eelseisvatel valimistel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) nimekirjas, ja lubasid võimule tulles poolitada äsja tekkinud valla kaheks.

Koeru vallavanem Andres Tepppan selgitas toona, et plaan on moodustada Albu, Ambla ja Järva-Jaani valla alusel üks ning Koeru, Koigi, Kareda ja Imavere vallast teine omavalitsus. EKRE Järva valla esinumber Arvo Imsi sõnas, et nad kinnitasid oma valimislubadused teisipäeva õhtul ja Järva valla lõhkumisest pole seal sõnagi. «Me läheme seda valda ehitama ja edendama, mitte poolitama,» sõnas ta.



* Järvamaa kutsehariduskeskuse Paide õppehoones oli täna sadakond uudishimulikku silma- ja kõrvapaari rohkem, sest Järvamaa põhikoolide VIII ja IX klasside õpilased kogunesid kuulama ja vaatama, mida on neile pakkuda kutseharidusel.



* Impressionismi rajaja Claude Monet` ühel kuulsaimal maalil on vesi ja üle selle sillake. Puud kaarduvad kitsa tiigi kohal. See on 1899. aastal valminud sarja «Vesiroositiik» esimene pilt.

Just selle maaliga on võrreldud Türi kunstniku Salme Andre pildistatud hetke Koigi ja Oisu vahelisel lõigul. Facebooki «Loodusesõprade» grupis on foto meeldivaks märkinud üle 1100 inimese. Kümned kommenteerijad võrdlevad seda sajanditetaguse maaliga, samuti pildiga muinasjutust.



* Järgmisel nädalal alguse saav korvpalli esiliigahooaeg tuleb maakonnas tuntavalt teistsugune kui eelmistel aastatel. Kui Paide Viking Window jätkab, siis Ambla SK korvpallimeeskond lõpetas Eesti meistrivõistluste mõistes eksisteerimise.