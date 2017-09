Paide Mini-Rimi avamine tõi kohale hulga inimesi

Poele kiire tiiru peale teinud Katrin Ottisaar ütles, et talle jäid silma tavalisest odavamad beebikaubad ning sooja toidu lett ahvatlevate pitsade ja pirukatega. «See viimane on eriti tore, sest Rimi küpsetiste kohta räägitakse vaid head,» sõnas ta.

Ottisaar märkis, et kohe esimese korraga ei saanud ta kaubast ja hindadest täielikku ülevaadet, sest rahvast oli nii palju ja lapsevankriga on raske pilgeni täis poes riiulite vahel ringi liikuda. «Eks ma tulen tagasi hiljem, kui avamöll on möödas,» lubas ta.

Küll jäi Ottisaarele silma, et nii väiksele pinnale on oskuslikult ära mahutatud palju kaupa. «Vähemalt silmaga hinnates tundub kaupa olevat rohkem kui varem Säästumarketis,» märkis ta.

Selle üle, et Rimi on nüüd Paides, oli Ottisaarel vaid hea meel. Teisi linnu külastades on ta Rimi kauplustest ikka läbi astunud ja leidnud sealt häid sooduspakkumisi või kampaaniahinnaga tooteid. «Nüüd on see kõik ka meil olemas,» sõnas ta.

Tasahilju on Ottisaar kogunud Rimis suuremate ostusummade eest jagatavaid doominoklotse. «Loodetavasti hakkab neid siin ka saama, nii saab varsti toreda mängu kokku,» lisas ta.

Rimi Balticu avalike suhete juht Katrin Bats selgitas, et kolm ja pool nädalat väldanud ümberehituse käigus on uuendatud kaupluse välisdisaini ja sisustust. Müüjad ei saanud aga sel ajal sugugi puhata, vaid koolitasid end, et uuenenud kaupluses hakkama saada. Avamiseelne aeg kulus neil uue kauba väljapanekule.

Batsi hinnangul on kaupluses kõige suurem muutus aset leidnud kaubavalikus. «Oluliselt laienenud on pagarinurk, kus pakutakse nüüdsest rahvalt kiita saanud Rimi pitsasid. Seal kõrval kindlasti ka maitsvaid saiakesi ja pirukaid,» lausus ta.

Bats rõhutas, et kõik pagaritooted valmivad kohapeal ja jõuavad letile soojalt.

Kaupade sortiment laienes peaaegu kõikides tooterühmades. Mini-Rimisse jäävad müüki ka endise Säästumarketi klientide lemmiktooted. «Peamiselt on tegu esmatarbekaupadega,» täpsustas Bats.

Nendel toodetel säilib Batsi ütlust mööda senine hinnatase.

Bats ütles, et oluline muudatus on ostjaile see, et Mini-Rimis saab Rimi kliendikaardiga nüüdsest kõiki soodustusi, mida varem Säästumarketi kliendina ei saanud. «Teadupoolest ootavad kliendid alati Rimi soodsaid kalapakkumisi ning kindlasti jõuavad need edaspidi ka Paide Mini-Rimisse,» lubas ta.

Uudne on kaupluses klienditerminal, kus saab registreerida endale kliendikaardi. Esimestel nädalatel aitab neid selle juures üks kaupluse töötaja. Edaspidi on klienditerminal selleks, et vaadata ja saada vastavalt oma ostuharjumustele sooduspakkumisi.

Bats selgitas, et Mini-Rimides kehtivad samad pakkumised ja soodustused, mis Rimi suurtes kauplustes. Teavet nende kohta leiab iganädalasest kliendilehest, telereklaamist, aga ka Rimi kodulehelt.

Mini-Rimi on avatud hommikul kella kaheksast õhtul kella üheksani.

Nädala pärast avab uksed ka Türi Säästumarketi asemele kerkinud Mini-Rimi. Rimi Balticu kulutused kõikide Säästumarketite ümberehitusele küündivad kokku 4,5 miljoni euroni.