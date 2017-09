Metsa eksinud inimese otsimisel tuleb tegutseda läbimõeldult

Järgnevaid Lääne- ja Pärnumaal aset leidnud metsa eksimisi ühendab asjaolu, et kõik need inimesed läksid metsa seenele neile tuttavasse kohta, kuid neid eristab aeg, mis need inimesed metsas enne leidmist veetma pidid ja ka viis, kuidas läheneti nende otsimisele.

8. septembril eksis metsa Läänemaal Nõva vallas sõbraga seenele läinud 91-aastane mees. Metsas liiguti ringi eraldi ja hiljem sõbral enam meest üles leida ei õnnestunud. Mehel polnud kaasas dokumente ega telefoni ja oli teada, et ta kasutas kuuldeaparaati. 91-aastane mees veetis metsas kolm ööpäeva, kuni metsa tulnud teised seenelised ta leidsid. 18. septembri õhtul eksis metsa Pärnumaal Saarde vallas seenele läinud 81-aastane mees. Mehel oli kaasas telefon ja temaga õnnestus paaril korral kontakteeruda. Mees oli metsas ühe öö ja kopter leidis ta järgmise päeva pärastlõunal. 19. septembri päeval eksis Saarde vallas metsa 62-aastane naine, kelle kopter leidis paar tundi pärast kadumist.

91-aastase mehe otsinguid raskendas asjaolu, et mehel polnud kaasas telefoni ja oli teada, et ta polnud oma kuuldeaparaati kaasa võtnud. Samal õhtul hakkasid teda otsima neli politseinikku ja kaheksa Lääne-Eesti reservpäästerühma vabatahtlikku koos kahe otsingukoeraga. Kella 21.30 paiku hakkas meest otsima PPA lennusalga kopter, kuid paari tunni möödudes lõpetas see otsingud. „Ööseks otsustati pimeduse ja keeruka rabamaastiku tõttu otsingud lõpetada,“ rääkis Klippberg. Järgmisel päeval otsis meest üle 20 inimese, nende hulgas viis Lääne-Eesti reservpäästerühma vabatahtlikku, viis politseinikku koos kolme otsingukoeraga, seitse ESTSARi vabatahtlikku ja 12 Nõmmemaa ja Variku küla elanikku. „Metsas liikus neil päevil ringi palju seenelisi ja seetõttu otsustasime meest ka meedia vahendusel otsida – ehk oli mõni seeneline eakat meest märganud,“ rääkis piirkonnapolitseinik.

„Metsamineku koha ümbrus oli meil laupäeva õhtuks peaaegu kahe kilomeetri raadiuses läbi vaadatud ning hakkasime planeerima edasisi otsinguid. Laual oli ka võimalus, et ehk on mees ise metsast välja saanud. Tema asukohta me positsioneerida ei saanud ja meid ei olnud aitamas ükski märk ega vihje, kuhu suunas mees liikuda võis. Patrull oli selleks ajaks kõik kohalikud teed ja talud läbi sõitnud,“ rääkis Klippberg. Politseiniku sõnul oli üks ala jäänud kontrollimata ja esmaspäeva hommikul planeeriti just sinna otsima minna. Seda aga teha ei jõutudki, sest esmaspäeva hommikul leidsid seenelised eksinu ja andsid talle süüa ja juua. 91-aastane mees leiti linnulennult umbes 9 kilomeetri kaugusel paigast, kust ta metsa sisenes. Kuigi ta oli kolm ööpäeva metsas olnud ja tema riided olid läbimärjad, oli tema tervis korras. Veendumaks täielikult, et temaga on kõik korras, viidi ta Läänemaa haiglasse kontrolli.

Kümme päeva hiljem eksis Saarde vallas metsa 81-aastane mees, kellel oli kaasas telefon ja temaga saadi paaril korral telefonitsi ka kontakti, kuid olukorra muutis keeruliseks telefoni tühjenev aku. „Telefonile tehti ka positsioneerimine, mis paraku kohe tulemust ei andnud. Kuna saime teate tema kadumisest õhtul kella 20 paiku ja oli kindlalt teada, et ta on metsas, siis otsustasime teda otsida õhtul ja ööpimeduses. Abiks olid pääste- ja otsingugrupp ESTSAR ja OPEROG, Tali jahiseltsi liikmed, politseinikud koos otsingukoertega. Lasime ka politseiautode sireene ja raketi, mida mees ka nägi, kuid oli juba pime ja ta ei saanud enam metsas liikuda,“ rääkis Saarde valla piirkonnapolitseinik Rauno Lensment. „Tahtsime kohe öösel saata välja kopteri, aga udu takistas kopteril Tallinnast õhku tõusmast.“