Seakatku tõttu kehtestatud kauplemispiiranguid leevendatakse

Otsusega jääb suurem osa Eestist II tsooni. III tsoonis on Saaremaa Laimjala, Orissaare, Pöide, Valjala ning pool Leisi valda, Pärnumaalt Audru ja Tõstamaa vald, sellele lisandub eeldatavasti Lääne-Nigula vald ja selle lähivallad. Endiselt on seakatkust puutumata Hiiumaa, mis jääb I tsooni.

Varem oli keelatud I või II tsoonist pärinevat metssealiha viia teistesse liikmesriikidesse. Pärast otsuse jõustumist võib I ja II tsoonist pärit metssealiha viia teistesse liikmesriikidesse, kui liha on eelnevalt läbinud kindla töötlemisrežiimi.

Lisaks sellele on otsuses täpsemalt lahti kirjutatud kuidas peab toimuma II tsoonist pärit kodusigade saatmine tapamajja.

Täpsemat infot tsoonide kohta leiab siit.

TAUST

Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld.

Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda.

Metsas jahil, seenel või marjul käinud inimene ei tohi minna seakasvatusettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast metsaskäiku kodusigadega kokku puutuda.

Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda.

Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning taudi puudutavaid küsimusi võib esitada ja infot saab VTA infotelefonil 605 4750.