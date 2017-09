Tarbijakaitseamet pöörab kauplejate tähelepanu korrektsele hinnaesitlusele

Tarbijakaitseameti poole on jätkuvalt pöördunud tarbijaid, kelle mureks on olnud hinnaerinevus riiulil ja kassas või on kampaania reklaamis väljakuulutatud tooted otsas juba kampaania alguses. Hinnaerinevused ja lubatud kauba puudumine on tarbijatele nörritavad ning ka seadusega keelatud.

Kauplustel tuleb olla tarbijate vastu aus – kampaaniaid tuleb planeerida nii, et selle lõppedes või vahetudes jõuaks ära vahetada ka hinnasildid vältimaks tarbija eksitamist või uue sisseostuhinnaga saabunud partii puhul korrigeeritakse hindu riiulil ja kassasüsteemis üheaegselt. Seda juhtub nii suuremates kui ka väiksematest poodides, apteekides ja mujalgi.

Seaduse järgi on hinnaerinevuse korral tarbijal võimalik kõrgemat hinda kassas kas aktsepteerida või loobuda ostust. Paljude kauplusekettide juhtkonnad aga on meedia vahendusel öelnud, et hinnaerinevuste korral kassas lahendatakse olukord riiulile märgitud hinna kasuks. Tarbijate pöördumistest nähtub, et sageli see nii ei ole.

Kauplejatel jälgida ka muid hinnateabe esitamise nõudeid. Euroopa Liidus peab kaupleja eelpakendatud kaupadel lisaks müügihinnale avaldama ka ühikuhinna (ehk kauba ühe kilogrammi, liitri, meetri, ruutmeetri, tüki jne hinna), välja arvatud kaubal, mille ühikuhind on samane müügihinnaga, näiteks on liitrises pakendis müüdava piima või mahla müügihind identne ühikuhinnaga.

Lisaks tarbijatelt saabunud vihjetele, on varasem uuring näidanud, et iga kolmas tarbija on kogenud olukorda, mil kampaania raames väljareklaamitud tooted olid otsas enne, kui nad poodi jõudsid. Samuti on varasem uuring näidanud, et üldiselt on pakkumiste vahe vaid mõnekümne piires, tajuvad tarbijad hinnaerinevust kordades olulisemana selle tegelikust väärtusest.

Nõuandeid tarbijale: