Lapsepõlves oli «Monopoly» üks mu lemmiklauamänge. Kui keegi oleks mulle toona öelnud, et tulevikus saab selles tehinguid teha pangakaardiga, oleksin ta kuu peale saatnud. Nüüd on see võimalik, samas kui isegi mõnes väiksemas poes säärast võimalust pole.