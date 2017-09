Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmapäeval Paides avatud Mini-Rimi uudistama läinud linlasi tabas ebameeldiv üllatus. Varem kaupluse küljel asunud Swedbanki sularahaautomaadist ei saanud enam raha välja võtta, sest selle asemel haigutas seinas auk, mis oli vineerplaadiga kinni löödud.



* Kareda vallavolikogu viimane istung oli plaanitud pidada kolmapäeva õhtul Põhjaka mõisas pidulikumas õhkkonnas, aga kõik läks risti vastupidi. Viimasel hetkel otsustasid volinikud tuntud söögikoha asemel kokku tulla Peetris tavapärastes ruumides.

Volikogu istung algas sellega, et üheksast volinikust viis esitasid volikogu esimehe Janno Nau vastu umbusaldusavalduse.



* Kui Urmas Jõgi ja Taimi Ainjärve spordi- ja ettevõtluspere vanim võsu Deelia Jõgi (18) võimlemisega paar aastat tagasi lõpparve tegi, teadis ta üsna täpselt, milliseks tänavune kevad tal kujuneda võib. Mängus polnud ettenägemisvõime, posijad ega tulevikupilti klaariks teinud kristallkuulid. Mängus oli tantsukirest innustunud neiu soov pääseda Euroopa parimate hulka kuuluvasse tantsuakadeemiasse õppima. Mängus oli ennekõike usk iseendasse ja unistuse järgimine. See unistus viis Deelia tänavusel keskkoolijärgsel kevadel (aprillis eelvoorud, mais finaalid, suvel tuli lõppotsus) Euroopasse tantsukatsetele, et lõpuks sügisel Austrias tantsutudengi elu alustada. Ilmselt esimese eestlasena Salzburgi tantsuakadeemias.



* Grafiti seostub paljudele lihtsalt täissoditud majaseinaga. Viimaste sündmuste valguses ka Tallinna linnahalliga. Olgu tänavakunstnike eemärgid kui tahes õilsad ja pilt seintel kui tahes loomutruu, kiputakse seda kunstiliiki siiski pigem taunima. Nii tegutsevadki grafititegijad enamasti öösiti ja salaja. Seltskond vastseid grafitikunstnikke sai kokku Türi muuseumis ning lasi paberinugadel ja aerosoolvärvidel käia. Täiesti päise päeva ajal ja ametlikult. «Tahtsime ammu seda töötuba korraldada, aga kevadel oli muid tegemisi palju ja siis tuli juba suvi peale, nii lükkuski asi sügisesse,» ütles Türi muuseumi teadur Erika Teras. Tema noorteaasta kestel grafititöötoa Türile tõigi.



* Roosna-Allikul Oeti külas sünnib talumajale erakordne kiviaed, ehitab seda Türi juurtega mees Arvo Saad. Põlise türilasena meeldib Arvo Saadile ehitada kiviaeda kodumaakonnas, siis saab igal õhtul koju ööbima sõita. Mitte nagu Läänemaalt või saartelt, kus seda luksust endale iga päev lubada ei saa. Seevastu Järvamaal on kiviaiad üsna haruldased. Saad on neid oma 15aastase karjääri jooksul teinud siin ühe käe sõrmede jagu ja kokku vahest sada meetrit. Nii ongi nüüdne, Roosna-Alliku valla Oeti küla mehe Valev Altmetsa tellitud sajameetrine kiviaed erakordne. «Viljapõllult kivikoristuse käigus kogutud kivihunniku õige kasutus, mida on suur au just minul ehitada,» ütles Saad.