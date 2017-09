Uued maalritöö nipid selgusid Säreveres

Pühapäevasel päeval oli kooli ehitusmajas sagimas kümmekond täiskasvanut. Kõigil asjalikud näod peas. Üks kursuslastest Vello Lillipuu kinnitas, et siin käib maalritöö kursuse neljas õppepäev ja käib struktuurse värviga seina värvimine. Sellega ametis olijaid ei soovitanud Lillipuu väga segada, sest tegemist on loomingulise tööga. Struktuursel värvimisel sõltub seinale kantud värvi kogusest, millist mustrit joonistada saad. „Kui rohkem värvi, siis struktuursem joonistus, vähem, siis rahulikum,“ selgitas ta.

Hea olevat seegi, et joonistust saab parandada, sest värv kuivab kümne minutiga. Uue kihi peale pannes on jälle aega oma mustrit kujundada kümme minutit.

Maalritööga ametis olev Mairi Saarm kinnitas töö kõrvalt, et väga hea võimalus neile, kel ülisiledust nõudvad pahteldused värvitud seina alla väga hästi kohe välja ei tule. Monika Tankler lisas, et struktuurselt värvitud seinaga saab just omapärasema tulemuse. „Vaata kui ilus, või teeme kuu asemele hoopis päikese,“ küsis ta Saarmilt.

Lillipuu suunas uudistama teisel pool katseseina valminud teist maalritöövõtet. See tumedamal seinal valminud krohvilaadne seinakate olevat meelt mööda just meessoost kursuslastele. „Õppisime siin seina katmist mosaiikkrohviga. Väga vahva kogemus just selle lihtsuse tõttu. Metallsiluriga tõmbad aga segu seina ja kaunis väljanägemine missugune,“ kinnitas Veljo Väliste.

Maalrikursuslasi õpetav kooli kutseõpetaja Maiu Roio kiitis koolitusele kogunenute huvi asja vastu. „Näete ise, kui suure huviga on nad asja kallal. Mis nii viga õpetada, kui õpilased tahavad kõike proovida ja katsetada ning julgevad vigu tehes neid ka parandada. Kahju kohe, et koolituse ajal valminud testseinad pärast lammutamisele lähevad. Nendel tehtu on kohe päris kvaliteetne töö,“ tunnustas ta.

Kutsehariduskeskuses toimuv 60 tunnine maalritöö kursus on osalejatele tasuta.

Kool pakub täiskasvanutele mitmeid kursuseid, nendega saab tutvuda siin.