Tantsides läbi Prantsusmaa, Šveitsi ja Hispaania Austriasse

Neli aastat kestvad õpingud mööda, sulgeb Deelia tantsuakadeemia ukse. Sulgeb selle kui suurte tantsulavastuste loomisest unistav koreograaf, kellel on bakalaureusekraad eksperimentaalses nüüdisaegses tantsus.

„Yours" valmis enne suve kooliprojektina. Deelia Jõgi esitas seda ka tervele koolile. „Spiegel Im Spiegel" valmis suve alguses. Tavapärase tantsusaali asemel filmiti video proovimise mõttes üles välitingimustes.

Said sisse kodust kaugel asuvasse tantsuakadeemiasse. Mis kool see selline on?

See kool, eksperimentaaltantsu­akadeemia asub Austrias Salzburgis ja seda peetakse omasuguste seas üheks Euroopa parimaks.

Kuidas kandideerimisaeg välja nägi?

Tantsumaailma astudes olin paras võhik. Lõin Google`isse sisse «TOP 3 Euroopa koreograafaülikoolid», valisin koolid välja ja hakkasin katsetama. See tähendas, et sõitsin kohale üle Euroopa toimuvatesse eelvoorudesse.

Näitasin end kolmes ülikoolis Hollandis (eelvoor Hipaanias Barcelonas), Austrias (Pantsusmaal Pariisis) ja Šveitsis (eelvoor Šveitsis Lausannes).

Eelvoorudes paneb end igal aastal proovile tuhandeid tantsijaid üle maailma. Lendad kohale, teed eelvooru ära, lendad tagasi ja sulle saadetakse kiri, kas said edasi või mitte.

Hollandi kool ütles kohe ära, et ma neile ei sobi. Austria ja Šveitsi koolis sain finaalvooru. Uus lend, nüüd juba kooli juurde nädalasi finaalvoore tegema. Austriast tuli jah-vastus.

Salzburgi kool ei jäta suursugust muljet, pole see ei loss ega kindlus nagu Austria puhul võiks arvata. Seest on maja aga väga avar, mitu korrust lugematute tantsusaalidega.

Selle kooli tunneb ära, et maja ees on alati palju tantsijaid, küll teeb keegi sooja, keegi venitab end... Lisaks mängib alati muusika.

Hispaania, Prantsusmaa, Šveits ja Austria – kõlab nagu korralik suvepuhkus?

Ei, kaugel sellest!

Finaalvoorus nägid nädalased katsed välja nii, et iga päev saadeti keegi koju. Hommikust õhtuni olid tunnid, sind ja sinu tehnikat jälgisid hindajad. Õhtuti jooksin paremustabeli juurde lootuses, et minu nimi pole viimaste seas, ja siis kiiresti-kiiresti magama. Järgmiseks päevaks oli ju vaja välja puhata.

Austria kooli eelvoorus oli meid 700-800, finaalnädalale pääses umbes 120 ja kooli õppima 25: 10 tüdrukut ja 15 poissi. Rahvusvaheline seltskond algusest lõpuni.

Lendasin Austriasse ühe otsa piletiga. Õhtuti helistasin emale, et ta veel tagasilennupiletit ära ei ostaks. See oli ikka korralik pingetaluvusevoor.

Kellena sa sealt koolist nelja aasta pärast väljud?

Tulen sealt tegevkoreograafina ja mul on bakalaureusekraad eksperimentaalses nüüdisaegses tantsus. Just see on stiil, milles hakkan looma tantsulavastusi.

Et olla tasemel nüüdistantsija, peab valdama ka teisi stiile. Kooli õppekavaski on sees, et õpilane peab oskama tantsida nii balletti kui ka hiphoppi.

Nelja aasta jooksul saan õppida rohkem kui saja koreograafi käe all. Õpetajaid vahetub igal semestril. See kool annab võimaluse kogeda väga paljude tantsuõpetajate käekirja ning selle alusel kujundada välja oma käekiri koreograafina.