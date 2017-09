Päästeameti tellimusel kevadel tehtud uuringu tulemustest selgub, et Eesti elanikkonna teadlikkus võimalikest hädaolukordadest ja valmisolek nendega toime tulla on väike. Päästeameti ennetustööosakonna ekspert Mikko Virkala sõnab, et enamasti ei kardeta mingeid ohte: ei torme, neist põhjustatud elektrikatkestusi ega muud.