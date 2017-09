Eesti Loomakaitse Selts otsib täiskasvanud kassidele armastavaid peresid

ELSi hoole all on 38 kassi, kellest 17 on täiskasvanud ehk vanemad kui üks aasta. Nad kõik ootavad oma päris kodu ja pere. Kassid on terved ja hoolitsetud – steriliseeritud või kastreeritud, vaktsineeritud, kiibistatud ning omavad veterinaarpassi. Uue omaniku juurde saadetakse kass vajalike kassitarvete paketiga.

“Täiskasvanud kassile on pere leidmine palju keerulisem, sest enamasti soovivad inimesed võtta kassipoega, keda siis pisikesest peale kasvatada. Täiskasvanud kassi plussiks on aga see, et tal on oma iseloom juba välja kujunenud – kassisoovija saab ise valida omale kas aktiivsema või rahulikuma, iseseisva või lähedust otsiva sõbra,” kirjeldab ELSi otsese abistamise juht Margit Midro.

Selleks, et teha kassile uude koju kolimine lihtsamaks, saab iga kassivõtja kiisuga kaasa stardikomplekti.

ELSi hoiukodud on kassidest teinud ka vahvad kirjeldused ja fotod, et kassisoovijal oleks kiisudega lihtsam tutvust teha. Vaata neid siin. Kui tundub, et leidsid kasside seast endale just selle õige sõbra, siis täida loomasoovija ankeet ja sinuga võtakse ühendust.

Kasside kohta saab ka lisainfot kui kirjutad margit.midro@loomakaitse.ee.