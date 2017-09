Viimane Kareda volikogu läks pauguga lõhki

Külli Majori

Anneli Piirsalu

Kareda vallavolikogu liikmed, Keskerakond

Kuna 20. septembri istung oli vallavolikogu viimane korraline istung Karedal, peame vajalikuks kommenteerida volikogus juhtunut ja põhjendada, miks meie hääletasime just nii: volikogu esimehe Janno Nau umbusalduse poolt.

Meie leiame, et Järva Teataja suunas oma teraviku umbusalduse tõelistest põhjustest pisut mööda, keskendudes peamiselt poliitilistele põhjustele. On kohalike valimiste eelne aeg ja et Janno Nau kandideerib Reformierakonna nimekirjas, siis oli kahtlemata võimalik talle nii-öelda poliitiliselt ära panna.

Öelgem isegi, et mõni volikogu liige läks umbusaldusega nii hoogu, et unustas omaenda erakonna reeglid. Peetakse ju üldiselt heaks tooniks, et erakonnakaaslase vastu allkirja ei anta.

Seda aga tegi volikogu liige Tõnu Taal, kes kirjutas erakonnakaaslase Janno Nau umbusaldusele alla ja see allkiri seisab seal mustvalgel siiani.

Kas ja millal umbusalduse hääletamiseni üldse jõutakse, ei ole praegu teada.

Miks ühinesime Janno Nau umbusaldamisega ?

Seega kui mõnel inimesel oli isiklik huvi umbusaldusega ühineda, siis meie, volikogu opositsiooni esindajad, andsime oma allkirja umbusaldusele Janno Nau kui volikogu esimehe tegemata töö tõttu.

Oleme küll Keskerakonna liikmed, aga me mitte ei teinud Reformile ära, nagu on hiljem püütud näidata, vaid Nau ebastabiilne juhtimisstiil ajas lõpuks meiegi kopsu üle maksa.

Meie hinnangul ei võtnud Nau oma volikogu esimehe ülesandeid tõsiselt. Kui poleks aktiivselt tegutsevat vallavalitsust ja kohusetundlikku vallasekretäri, siis ilmselt volikogu istungeid Karedal ei toimukski.

Ta ei ole nelja aasta jooksul suutnud panna meie väikse valla volikogu tööle ühtse meeskonnana. Algusest peale kujunes välja kaks teravalt vastanduvat leeri, kellest üks pool püüdis valla asju ajada ning inimeste ja külade vahelisi suhteid edendada (kas või näiteks kalmistuid korrastada, mille toetuseks korjasid inimesed üle terve Eesti palju allkirju!).

Seevastu teine pool on inimestele ainult vastandunud ja taga ajanud pigem isiklikku kasu. Näiteks haldusreformi ühinemisdebattidel suruti algusest peale kõrvale need, kes pakkusid teistsuguseid lahendusi, kuigi neid oli paiguti tunduvalt rohkem.

Mitmes külas korjati kaks suve allkirju, et vallavolikogule ka oma hääl kuuldavaks teha. Vähemalt ära kuulata oleks võinud! Ikkagi oma valla inimesed! Volikogu esimees aga ei teinud kuulmagi.

Kareda vallavolikogu tegi oma viimasel istungil ka kaks valla vara võõrandamise otsust: MTÜ Karessen (juhatuse liige Tõnu Taal) sai, nagu öeldud, kasutusse Esna vana vallamaja, ning MTÜ Esna Küla Selts (juhatuse liikmed Ene Mikk, Viive Kuresoo) said seltsi pikaaegsesse kasutusse seltsimaja keset Esna alevit Pikk 11.

Kui MTÜ Karesseni puhul on vara andmine MTÜ kasutusse igati õigustatud, sest sinna on investeeritud aastate jooksul projektiraha, palju seltsi liikmete vabatahtliku töö tunde ning seal toimub ka aktiivne seltsielutegevus kõigile soovijaile.