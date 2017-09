Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Reede õhtul jäi Paides Peetri tänavas elavale pererahvale silma nende eramaja hoovil ringi luusiv mäger. Eesti metsloomaühingu ja Paide päästekomando abiga püüti linnas haruldane metsaelanik kinni ja asustati ümber metsa.



* Ehkki aeg-ajalt juhtub, et mõnes Järvamaa väiksemas poes on lett klassikalisest võist tühi, suudab enamik kaupmehi varuda võid nii, et vähemalt paar sorti on ikka müügil. Kaupmeeste hinnangul pole või kokkuostuks mingit põhjust.



* Järvamaa 11 vallavanemast vaid kolm pole eelseisvatel valimistel pürgimas uue omavalitsuse kõrgemaile kohale. Vallavanemakandidaatidena pole üles seatud Imavere vallavanemat Jüri Ellramit, Koeru vallavanemat Andres Teppanit ja Paide vallavanemat Veljo Tammikut. Kõik kolm pürgivad küll oma kodukohas volikokku, kuid nad pole esinumbrid. Erakondadest on kõige rohkem vallavanemaid oma nimekirja meelitanud Isamaa ja Res Publica Liit.



* Esmaspäeva pärastlõunal, mil Türi lasteaia Türi-Alliku maja kasvandikud lõunauinakut tegid, külastasid lasteaeda Türi Rotary klubi liikmed, et üle anda hinnaline kingitus. Klubi president Kristjan Männa täpsustas, et see on kolmas ehk viimane osa projektist, mille abil said Türi valla kolm lasteaeda endale kauaoodatud multimeediumi komplekti.



* Eelmise aasta tulude deklareerimise järgi kasvas järvalaste palgatulu kodumaal, välismaal jäi veidi väiksemaks, suurenes ka ettevõtlusega seotud maksustatav tulu. Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna Paide büroojuht Tiina Einstein tõi näiteks, et 2016. aasta eest esitatud 14 765 tuludeklaratsioonis deklareeriti nullist suuremat tulu 97 protsendil juhtudest. See teeb kogutuluks 160 790 635 eurot ja keskmiseks tuluks kuus 935 eurot.



* Eelmistel aastatel parima amatöörjalgpalliklubi tiitlile mänginud Paide linnameeskond oli eelmisel laupäeval seisus, kus järjekordne kaotus oleks olulisel määral suurendanud võimalust sattuda üleminekumängudele.