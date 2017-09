Loomade kasutamisel tsirkuses seati piir

Maaeluminister Tarmo Tamm rõhutas, et igasugusel loomade avalikul näitamisel peab olema esimeses järjekorras tagatud loomade heaolu. „Loomadele peab võimaldama liigiomast liikumisvõimalust, hooldust, vajalikku sööta ja teisi heaoluks vajalikke tingimusi,“ täpsustas maaeluminister.

„Erinevad teadusuuringud ja teiste riikide kogemused on näidanud, et paljude loomaliikide puhul pole võimalik loomade heaolu avalikel üritustel tagada. Seadus jätab võimaluse teatud loomaliike avalikult näidata, kuid see loetelu on kavas välja töötada koostöös loomakaitseorganisatsioonide ja teiste huvigruppidega ning sätestada maaeluministri määrusega. Kõikide teiste loomaliikide avalik näitamine oleks sellisel juhul lubatud vaid tegevusloaga loomaaias,“ selgitas Tamm.

Mujal kui tegevusloaga loomaaias, st loomanäitustel, -võistlustel, -laatadel, -oksjonitel või muudel avalikel üritustel (sh tsirkustes), on loomakaitseseaduse muudatuse jõustumisel lubatud kasutada vaid loomi, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis võimaldavad seda teha looma tervist kahjustamata. Loomakaitseseaduse muutmise seaduse kohaselt kehtestab selliste loomaliikide nimekirja minister määrusega.

Määrus lubatud loomaliikide loetelu kehtestamiseks on väljatöötamisel ja see on kavandatud jõustuma 1. juunist 2018. a. ehk loomakaitseseaduse jõustumisega samal ajal. Määruse väljatöötamisse kaasatakse huvigrupid. Määruse kavandi kohaselt oleks loomanäitustel, -võistlustel, -laatadel, -oksjonitel või muudel avalikel üritustel (sh tsirkustes) lubatud kasutada koeri, kasse, koduküülikuid, hobuseid, eesleid, kodusigu, kodukitsi, veiseid, lambaid, alpakasid, laamasid, kodutuhkruid, koduparte, kodukanu, kodukalkuneid, koduhanesid ja koduvutte. Lõplik loomade loetelu kujundatakse määruse väljatöötamise käigus.

Seaduse eelnõu kooskõlastati teiste ministeeriumitega ning arvamust küsiti Veterinaar- ja Toiduametilt, Eesti Loomakaitse Seltsilt, Eestimaa Loomakaitse Liidult, MTÜ-lt loomade eestkoste organisatsioon Loomus ning MTÜ-lt Eesti Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskus.