Järgmisel nädalal võivad Järvamaalt avastatud lõhkekehadega tegelema tulla rootslastest demineerijad

Töid teostatakse koostöös pommigrupi demineerijatega. Kaks meeskonda Saaremaal ja üks meeskond Lääne-Eesti piirkonnas. Täiendavalt on meeskondi toetamas regionaalsete pommigruppide väljasõidu meeskonnad. Suuremate lahingumoona leiuga seotud sündmuste korral, reageeritakse koos vajadusel üle Eesti.

Demineerimiskeskus teeb Rootsi demineerijatega sedalaadi koostööd alates 2007. aastast ning õppida on olnud palju mõlemal poolel. Koos on likvideeritud ning hävitatud hulgaliselt erinevaid lõhkekehi. Lisaks tavapärastele töökohtumistele on meie demineerijad osalenud MSB juhitavatel humanitaardemineerimise missioonidel Kongos, Malis ja Lõuna-Sudaanis.

Kuna pommigrupid on kümne päeva jooksul püsivalt Saaremaal, kutsume kõiki elanikke üles lõhkekehade leidudest kindlasti ja julgelt teavitama. Samuti ootame väljakutseid mujalt Eestist. Kõik lõhkekehad on toodetud sõjapidamise eesmärgil ning mõeldud tapmiseks, vigastuste või suurte purustuste tekitamiseks. Ainult üheskoos saame Eesti metsad neist ohtlikest sõjajäänukitest puhtaks.

Tänavu on Päästeameti demineerijatel olnud 1043 väljakutset. Leitud ja kahjutuks tehtud on üle 2660 lõhkekeha.