Olümpiavõitjast vägilane tuleb Aravetele

Kettaheite olümpiavõitja ja EOK sportlaskomisjoni esimees Gerd Kanteri sõnul tunneb ta kohtumistest noortega suurt rõõmu, sest saab innustada noori leidma oma teed ning ammutada ka ise noorest inspiratsiooni. “Ei ole vahet, kas inimene soovib end teostada spordis või mõnel muul alal, igal juhul nõuab see pühendumist, distsipliini ja pingutust. Oluline on, et mistahes eluvaliku juures jääks aega piisavalt liikuda või sportida,” ütles Kanter. “Spordinädal annab suurepärase võimaluse katsetada uusi alasid, nautida sportimist koos sõpradega ning kujundada liikumisest senisest tugevam ja regulaarsem harjumus.”

Alanud Spordinädalal külastavad patroonid külastavad näiteks üritusi Aravetel, Tamsalus, Tallinnas, Haabneemes, Emmastes Sillamäel ja mujal. Aravetel Kangrumäel toimub täna algusega kl 10 koolinoorte sügiskross ja seal ongi Gerd Kanter kohal.

Spordinädala jooksul toimub palju avatud treeninguid ja muid liikumisüritusi, mis on tasuta või tavapärasest oluliselt soodsamad. Kogu Spordinädala ürituste nimekirja leiab kodulehelt www.spordinadal.ee, kus saab sündmusi otsida nii toimumiskoha (maakonna ja KOV-i) kui ka sündmuse tüübi järgi. Meelepärase ürituse leiab igaüks. Põnevat infot ja värskeid uudiseid leiab ka „Eestimaa liigub“ Facebooki lehelt www.facebook.com/eestimaaliigub ning meeleolukaid fotosid Instagramist www.instagram.com/eestimaaliigub

Euroopa spordinädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tõsta inimeste liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust kogu Euroopa Liidus.