Paide-Türi rahvajooksu eelkirjapanek saab reede õhtul läbi

Paide-Türi rahvajooksu projektijuht Urmas Jõgi ütles, et üldistatult öeldes tuleb ka seekordne jooks tavapärases võtmes. Teada-tuntud on nii distantside pikkused (Paidest Türile 13,6 km ja Kirnast Türile 6,5 km) kui ka põhisstartide ajad (kl 12 Kirnast ja kl 12.30 Paidest). Päeva esimeses pooles on, nagu ikka, Paides ja Türil lastejooksud.

Viimase hetke info kohta vaata siia! Loe ka siit!

Praegu käib jooksu kolmas registreerimisvoor. 29. septembrini saab end kirja panna odavamalt kui jooksupäeval, 1. oktoobril. Laupäeval ehk päev enne jooksu end kirja panna ei saa. Loe lisa siit!

Paide-Türi rahvajooks on ka tänavu Eesti linnajooksude sarja osa, kuid mitte selle viimane osavõistlus. Registreeri!

Tule vabatahtlikuks abiliseks

Viking Window Paide-Türi rahvajooksu korraldusmeeskond annab teada, et suur spordiüritus ei saaks toimuda ilma suure hulga abilisteta. Seega on kõik vabad töökäed oodatud kaasa lööma.

Viking Window Paide-Türi rahvajooks on Järvamaa suurim spordiüritus. Jooksu stardid asuvad kahes kohas ehk Paides ja Kirnas ning finiš hoopis kolmandas kohas ehk Türil. Samuti toimuvad lastejooksud nii Paides kui Türil. See seab korraldusmeeskonna ette paraja proovikivi, miks lähebki tarvis suurt hulka abilisi, et kõik samal ajal sujuks.

Rahvajooksu tiimis on jooksupäeval üle 200 inimese, kellest enamik on vabatahtlikud abilised. Ka sina võid olla üks nendest, kes muudab selle ettevõtmise jooksjatele ja pealtvaatajatele parimaks spordielamuseks.

Abilised peaksid olema vähemalt 14 aastat vanad, sõbralikud ja abivalmid. Suurepärasel abilisel peaks jätkuma kannatlikku meelt, sõbralikku suhtumist ning kiiret mõtlemist ka siis, kui töö on kiire ja pingeline. Eriti oodatud on täiskasvanud. Kui inimene ei saa appi tulla jooksupäeval, siis kõigile teadmiseks, et abilised on oodatud ka juba laupäeval.

Täpsemat teavet rahvajooksu vabatahtlikuks saamise kohta leiab siit või kirjuta abilised@rahvajooks.ee.

Lisainfo!