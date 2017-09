Ettevõtja, testi oma korruptsiooniteadmisi

Kui altkäemaksu ja kelmust peetakse äriringkondades korruptsiooniks, siis näiteks kickback'i (nn tehingutasu) ja huvide konflikti (näiteks pereliikmete eelistamise) puhul kiputakse paraku arvama, et see on normaalne ärikultuuri osa, nentis justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt. Möödunud aastal esitletud uuringu põhjal peavad ärikorruptsiooni vastuvõetavamaks eelkõige nooremad, meessoost ja väiksemate ettevõtete juhid.

„Selle mängulise, kuid siiski väga praktilise testiga soovime suunata ettevõtjate tähelepanu korruptsiooni ennetamise vajadusele, sest ausast ja läbipaistvast ärikeskkonnast võidavad nii ettevõtjad kui tarbijad,“ märkis Sööt. „Testi läbinud võivad üllatuda, mida nad nii enda kui teiste vastajate kohta teada saavad.“

Võimalik korruptiivne käitumine sõltub palju firma juhist, kes on oma ettevõttele moraalseks majakaks ja eeskujuks. Näiteks on uuringud välja toonud, et peamine altkäemaksu andmise põhjus on juhtkonna surve. Seetõttu saavad firmajuhid palju ära teha ausa konkurentsi ja puhta äri nimel, lisas Sööt.

Oma teadmisi saab testida siin.