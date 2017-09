Kuidas valida enda lapsele turvatooli

Okas selgitab põhjalikult, millest turvatooli valikul lähtuda tuleks.

Alustuseks on oluline teadvustada, et laste turvavarustus ei ole mõeldud ainult seaduse täitmiseks, vaid lapse elu päästmiseks. Kui last ei ole võimalik turvavööga nõuetekohaselt kinnitada, tuleb kasutada lapse pikkusele ja kaalule vastavat turvaseadet. Alla 135 cm pikkune laps peab kasutama autos sõites turvavarustust.

Turvahällid on mõeldud kasutamiseks kuni lapse 13 kg täitumiseni – reeglina mahub laps turvahälli umbes esimese eluaasta lõpuni. Sõites vastsündinuga, tasub ette võtta vaid lühikesi sõite – last ei ole soovitav hoida turvahällis järjest üle kahe tunni –, sest pikalt püstises asendis istumine koormab imiku kaela ja selga. Turvahäll peab olema 45-kraadise nurga all. Turvahälli tohib kasutada vaid seljaga sõidusuunas. Lapse pea ei tohi ulatuda üle turvahälli ülemise ääre, siis on turvahäll tema jaoks väike ja see tuleb välja vahetada uue turvaseadme vastu. Teisalt, ei tasu turvahälli vahetada turvatooli vastu liiga vara, sest turvahäll on turvalisem.

Selg sõidusuunas paigaldatud turvaistet on soovitatav kasutada nii kaua kui võimalik – eelistatavalt kuni 4. eluaastani. Alla 25 kg kaaluval lapsel on turvalisem sõita seljaga sõidusuunas. Väikese lapse pea moodustab umbes 30% kogu tema kehakaalust ning kokkupõrke korral ei pea lapse kaelalülid sellele raskusele vastu ja isegi väikese raputuse või avarii tulemusel võivad tagajärjed olla saatuslikud. Selg sõidusuunas oleval turvaistmel on istme kest nagu kaitsev kilp ning neelab endasse suurema osa löögijõust. Samas ei tohi nõnda paigaldatud turvaseadet kasutada istekohal, mis on varustatud aktiveeritud esiturvapadjaga.

Pikematel lastel on jätkuvalt lubatud kasutada ka müügil olevaid istumisalused, kuid kuna need ei ole laste jaoks piisavalt turvalised, siis juurde neid enam ei toodeta. Istumisaluse asemel soovitame lapse sõidutamiseks kasutada turvaistet.

Turvalisim on autosõidul tagumine keskmine iste, mis jääb kõige kaugemale võimalikest kokkupõrke kohtadest. Soovitatav on lapsi sõidutada just sellel istekohal. Siis on laps rohkem kaitstud nii külgedelt kui ka eest tulevate objektide ja klaasikildude eest. Liikluses ei ole ainsaks ohuks teised liiklejad, vaid näiteks ka metsloomad. Metsloomaga õnnetuste puhul tuleb silmas pidada, et loom võib kokkupõrke korral lennata läbi esiklaasi auto salongi ning ohustab seega ennekõike eesistujaid.

Enne turvavarustuse ostmist tasub uurida, millised on olnud konkreetse seadme tulemused testides. Soovituslik on näiteks tutvuda sakslaste ADAC testidega ning Austrias tehtud ÖAMTC testidega. Enne ostmist tuleb ka kontrollida, kas turvavarustus sobib sinu autosse ning kui peres kasutatakse rohkem kui üht autot, siis kontrollida ka sobivust teistesse autodesse.

Lisainformatsiooni võib küsida ka autoesindustest või edasimüüjatelt. Turvaseade tuleb autosse paigaldada vastavalt valmistaja poolt ettenähtud paigaldusteabele.

Kõik Eestis müüdavad turvaseadmed peavad vastama Euroopa turvanõuete standarditele ECE R44/03, ECE R44/04 või ECE R129 i-Size. Nende märgistustega turvaseadmeid on testitud nii eest kui tagant kokkupõrke korral kiirusel 50 km/h, et veenduda seadmete turvalisuses.