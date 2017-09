Pilk ajalukku

Järvamaa ühistranspordi keskuse tegevdirektor Harri Lepamets ütles, et kuna GoBus loobus pakkumisest sõita Paide–Türi liinil, teeb keskus Atko Transile ettepaneku võtta 2014. aastani see liin vedada.

Lepamets lisas, et Paide–Türi liini hanke konkursi võitjaks osutunud GoBusi loobumise tõttu lõpetas Atko ka kohtuskäimise.

Kuigi GoBus lubas Paide ja Türi vahel bussid sõitma panna möödunud aasta aprillist, ei pääsenudki ta liinile, sest samal liinil tegutsenud Atko kaebas konkursi võiduotsuse kohtusse ja seaduse järgi teenindas inimesi kuni lõpliku kohtuotsuseni vana vedaja.

GoBusi juhatuse esimees Aivo Pärn ütles, et poolteist aastat tagasi oli ettevõte valmis tulema Paide–Türi liinile uute bussidega, kuid praegu on hinnad tõusnud sedavõrd, et enam pole võimalik sama summaga teenust pakkuda.

Pärn tundis kaasa järvalastele, kes ei saanud pikale veninud kohtuvaidluse tõttu uute bussidega sõita.

Atko Transi tegevdirektor Kalle Saviste kinnitas, et ei tagane pakkumisest teenindada Paide–Türi liini.

Samas tunnistas Savistegi, et kahe aasta jooksul on bussijuhtide palgad palju tõusnud, mistõttu ei saa varem lubatud hinnaga kaua sõita. «Eks me pea taotlema hinna tõstmist, sest muidu omadega välja ei tule,» lisas ta.

Kuigi Atko Trans ei tule liinile uute sõidukitega, lubas Saviste, et kvaliteetset teenust pakub ettevõte ikkagi. «Uuemaid busse toome juurde, kuid praegu ei oska midagi kindlat lubada,» sõnas ta.

Paide linnapea Kersti Sarapuu ja riigikogu liikme Arvo Sarapuu perele kuuluvat Atko ettevõtet süüdistasid paljud venitamistaktikas ja rahva huvide asemel oma rahakoti täitmises.

Sarapuude üks agaramaid kritiseerijaid on olnud riigikogu liige Tõnis Kõiv.

Kõiv ütles veel eilegi, et sellest kohtuvaidlusest ei võitnud mitte keegi. «Paide–Türi vahel ei sõida uued bussid, ühistranspordi keskus pole saanud riigihanget lõpuni viia, Atko kaotas kohtus vaidluse, GoBus kaotas riigihanke võidu – kõik on kaotanud, aga kõige suurem kaotaja on rahvas,» selgitas ta.

JÄRVA TEATAJA, 27. SEPTEMBER 2007