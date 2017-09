Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval Paide kultuurikeskuses peetud Paide noortevolikogu korraldatud linnapeakandidaatide valimisdebatil tunnistas Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv maavanem Alo Aasma, et valimisliidust kandideerimise pärast visatakse ta paar nädalat pärast valimisi parteist välja.



* Järva-Jaani elanikud on kurtnud seal asuva Olerexi tankla platsi kehva seisu üle. Üks auk ajab teist taga ja vähegi kiirema hooga sõites on oht auto ära lõhkuda. Õnneks muutub olukord peagi.



* Järva Teataja poole pöördus mitu Paide katlamaja läheduses elavat inimest, kes kurtsid, et viimasel kuul on katlamaja juures olnud tunda imelikku gaasilõhna meenutavat haisu.

Kohati olevat hais nii tugev, et ei saa akentki lahti hoida, sest tuppa tungivast ebameeldivast haisust läheb süda pahaks.



* Võimalik, et järgmisest aastast ei jätka enam oma tegevust laste abikeskus Paides Tallinna tänavas. Seoses plaanitud seadusemuudatustega võib ka teiste Järvamaa asenduskodude ülevalpidamine keerustuda.



* Eile Türil avatud Mini-Rimi kauplus üllas türilasi ahjusoojade pitsadega, mida seni sai aedlinnas osta Pizza ja Pasta ning kolledži kohvikust. Säästumarketist ümber kujundatud kaupluses märkasid ostjad suurem kaubavalikut. Neist üks, Anne Tõrv, ütles, et kaupa tundub esimese hooga olevat sedavõrd palju, et täit pilti sellest ei saanudki. «Eks tuleb hiljem uuesti tulla ja rahulikult selgeks teha, kus millised kaubagrupid asuvad,» sõnas ta.



* Esmaspäeval Luksemburgis olnud üleilmsel haridusuuenduse tippkohtumisel tõsteti esile Väätsa põhikooli edulugu.



* Neljandat hooaega Credit24 liigas kaasa lööva Järvamaa võrkpalliklubi koosseisu muutuse järgi võib öelda, et meeskonnal on sel sügisel täiesti uus nägu. Järva Teataja sporditoimetuse palvel tutvustab uuenenud meeskond, kus tänavu on kambas ka neli välismängijat, lugejatele end lähemalt, avalikustades oma lemmikloomad, -toidud, -päevad, -muusika, tugevad ja nõrgad küljed.