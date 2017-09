Mängufilm otsib osatäitjaks kunstiandega last

“Eia jõulud Tondikakul” on üks Eesti Vabariik 100 filmikonkursi võitjatest, lastefilm linastub 2018. aasta detsembris. “Oleme filmitegemisega jõudnud nii kaugele, et meil on välja valitud lastest peategelased ning talvel asume juba filmi üles võtma,” selgitas filmi stsenarist ja režissöör Anu Aun.

Kuna filmi peategelaseks on 10-aastane kunstiandega tüdruk Eia, kes väga armastab joonistada loomi ja linde, otsib filmimeeskond 8-12-aastast last, kes oleks Eia variautoriks. “Julgustame kunstiandega lapsi meie konkursist osa võtma, sest võitjat ootab lisaks auhinnale ja tunnustusele ees ka kunstnikutöö Eesti esimeses laste jõulufilmis,” ütles Aun.

Konkursil osalejatelt ootab filmimeeskond kahte A4 formaadis söepliiatsiga joonistatud pilti. Esimese pildi palutakse joonistada etteantud Remo Savisaare foto järgi, mis kujutab tondikakku. Teisel pildil võib kujutada vabalt valitud Eesti metslooma või -lindu.

Silmapaistvamatest töödest valmib filmi linastumise eel ka näitus. Parimate piltide autoreid premeeritakse auhindadega.

Võistlustööde tagaküljele palutakse kirjutada oma nimi, vanus, telefoninumber, meiliaadress ja kes on pildil. Joonistused tuleb saata hiljemalt 31. oktoobriks aadressil: “Eia jõulud Tondikakul”, Roo tn. 6-3, Tallinn 10611.

Lastefilm “Eia jõulud Tondikakul” räägib 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Eia ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, viima kokku kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.

Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun, produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik ja kunstnik Matis Mäesalu. Filmi planeeritav eelarve on ligi 1,1 miljonit eurot.

Lastefilmi võtted algavad tuleva aasta jaanuaris ning see linastub EV100 programmi raames 2018. aasta detsembris. Film valmib produktsioonifirmade Luxfilm ja Kinosaurus Film koostöös.