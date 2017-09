Türi valla aukodanikuks sai Maili Roosme

Maili Roosme on olnud osa Türi valla hariduselust aastaid. Türi Majandusgümnaasiumis töötas ta huvijuhina, saksa keele õpetajana ning õppealajuhatajana. Türi Ühisgümnaasiumi loomisest alates on ta olnud kooli õppealajuhataja ja täitnud osaliselt ka kooli direktori ülesandeid direktori kohusetäitjana. Möödunud õppeaasta oli Maili jaoks raske ja väljakutsuv, kuna ta pidi kooli juhtima ka direktori kohustusi täites ning ta sai selle katsumisega hakkama: kool toimis nii asjaajamistes kui õppetöös väga hästi.

Mailil on erakordne oskus näha igas inimeses isiksust ja liita nii õpilased kui kolleegid märkamatult ühte sammu astuvaks ja koos toimivaks meeskonnaks. Ta on mitmete ettevõtmiste algataja, tema eestvedamisel on valminud mitmed projektid ja head suhted Saksamaa Aurichi kooliga. Ta oskab üllatada ning tal jätkub alati aega ja häid sõnu.

Õppealajuhatajana on ta tunnustatud kolleegide seas nii oma vallas kui maakonnas.

Uuendusmeelsus, ettevõtlik eluhoiak, põhjalikkus ja orienteeritus uutele ideedele on märksõnad, mis Mailit iseloomustavad. Probleemide korral on Mailil oskus fokusseerida oma tähelepanu mitte probleemile, vaid lahendustele – see on väga oluline, et organisatsioon oleks pidevas arengus. Türi Ühisgümnaasiumi meeskonnavaim on äärmiselt kokku- ja üksteist hoidev, kuna Mailil jätkub tähelepanu kõigile ja kõigele. Maili Roosme on hinnatud kolleegide, õpilaste, lastevanemate ja vilistlaste seas.

Maili on ka Türi vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni liige. Türi valla haridus täna ja homme, koostöö ning hariduselu arendamine ja edasiminek on olnud Maili Roosme südameasi.

Kandidaadi esitas tunnustamiseks Türi Ühisgümnaasiumi hoolekogu.

Laureaati tunnustatakse Türi valla sünnipäeval, 21. oktoobril kell 18 Türi kultuurikeskuses toimuval kontsert-aktusel.

Türi vald on aukodanikke nimetanud 2007. aastast alates. Türi vallale osutatud väljapaistvate teenete eest on tunnustuse pälvinud Mare Jaaniste, Toomas Šadeiko, Eino Sepp, Ivo Raudsepp, Lembit Leinjärv, Kalju Tamm, Toomas Marrandi, Ellu Kaasik, Teet Hanschmidt ja Tähve Milt.