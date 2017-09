Tõstjad panid end teisel pool piiri proovile

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin andis teada, et pühapäeval võistles Kosovos noorte tõstmise Euroopa meistrivõistlustel Armas Reisel. Kaaluklassis kuni 56 kilogrammi oli ta kogusummaga 162 kilogrammi (rebis 70 + tõukas 92) üheksas. «Tõukamise tulemus 92 kilogrammi on uus Eesti U15 rekord,» selgitas Uppin. «Kahjuks jäi kolmandal katsel 74 kilogrammi jäi napilt rebimata. See oli U15 vanuseklassi uue rekordi üritus. Kuuest katsest viis kirja – igati viis võistlus.»

Päev varem võistles seitse vargamäelast sõprusklubi kutsel Lätis Salduses, kus püstitasid isiklike rekordeid ja võitsid neli esikohta, ühe kolmanda ja neljanda koha.

Vanuserühmade arvestuses sai Tom Aunapuu vanuseklassis U17 kolmanda koha karika, olles ise alles 14aastane. Õed Kivirannad olid jälle võidukad. Emma võitis kaaluklassis kuni 44 kilogrammi, rebides uueks isiklikuks rekordiks 31 kilogrammi.Tõukamises rekordiüritus luhtus.

Kaisa rebis isiklikuks rekordiks 40 kilogrammi ja kogusumma 85 kilogrammi sai kaaluklassis kuni 53 kilogrammi ka uueks rekordiks.

Ahti Uppin lisas, et alles 12aastane Lehtse noormees, Roomet Väli võisteldes kaaluklassis kuni 77 kilogrammi, kus rebis uueks rekordiks 62 kilogrammi. «Eelmise tulemuse 60 kilogrammi rebis Roomet Leedus Panevežises kaks nädalat varem,» ütles Uppin. «Tõukamises läks veidi viltu. 70 kilogrammi õnnestus tõugata kolmandal katsel. Algraskuse lasi Roomet enne kohtuniku märguannet alla. Teisel katsel tõukas ta 70 kilogrammi ära, aga väike surumine ja 2:1 häältega ei loetud katset ära. Jäi kolmas üritus ja see läks märki, kuigi oli plaanis tõugata rohkem kui 70 kilogrammi.»

Ants Bombul võistles üle pika aja Uppini hinnangul kindlalt, tehes kuuest katsest kuus ja võites kaaluklassis kuni 94 kilogrammi tulemusega 221 kilogrammi (101 + 120).

Uppini meelest väärib märkimist Robin Kiviranna hea etteaste Panevežises. «Remimist alustasime isiklikust rekordist 102 kilogrammi, mis paraku jäi ka parimaks tulemuiseks. 105 kilogrammi kahel korral ei alistunud. Seevastu tõukamise algraskus 132 kilogrammi on uus isiklik rekord ja teisel katsel 137kilogrammi veelgi võimsam rekord. 141 kilogrammi kolmandal katsel Robinil ei alistunud, mille korral oleks ta kaaluklassi kuni 85 kilogrammi võitnud.»

Tom Aunapuu võitis kaaluklassis kuni 56 kilogrammi tihedas duellis leedukaga. Tulemuseks isiklikud rekordid: rebimises 58 ja tõukamises 72 kilogrammi. Kehakaalu võitjad said ka karika.

Emma Kivirand pidi võistlema kaaluklassis kuni 48 kilogrammi, sest korraldaja polnud väiksemaid kehakaalusid teinud. Vaatamata sellel võitis Emma esikoha uute isiklike rekorditega: rebimises 30 ja tõukamises 40 kilogrammi. «Treenerina ütlen, et need lapsed, kes augusti keskpaigast usinasti trenni tegid, on ka isiklike tulemusi parandanud,» kommenteeris Ahti Uppin. (JT)